Santa Cruz publica su Zona de Bajas Emisiones pero no habrá multas ni restricciones durante 18 meses

Santa Cruz de Tenerife ha culminado la tramitación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la publicación de la regulación este lunes, 24 de agosto, en el Boletín Oficial de la Provincia. Sin embargo, su entrada en vigor no supondrá restricciones inmediatas para los conductores.

Una vez transcurrido el plazo legal de 15 días desde la publicación, comenzará un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo. Durante ese tiempo no se aplicarán restricciones a la circulación ni sanciones relacionadas con la nueva zona.

La circulación seguirá sin cambios

La principal consecuencia práctica para los conductores es que las condiciones actuales de circulación en Santa Cruz se mantendrán durante esos 18 meses. Los vehículos podrán continuar circulando sin que se apliquen todavía las limitaciones previstas para una fase posterior.

El periodo servirá para dar a conocer cómo funcionará la ZBE, las condiciones de la regulación y las excepciones contempladas antes de que comiencen a aplicarse las medidas restrictivas.

Un año y medio para informar a los conductores

Durante esta fase, el Ayuntamiento desarrollará acciones de información y divulgación para que los ciudadanos conozcan con antelación el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y puedan adaptarse antes de su aplicación efectiva.

La publicación en el BOP cierra así la tramitación administrativa de la regulación, pero no supone todavía la puesta en marcha de las restricciones. El proceso continuará de forma gradual y contará con esos 18 meses sin multas ni limitaciones antes de que las medidas previstas entren en su fase de aplicación efectiva.