Seis personas quedan a la deriva frente a Santa Cruz y son remolcadas por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha auxiliado a seis personas que quedaron a la deriva a bordo de una embarcación en una zona próxima a la costa de Santa Cruz de Tenerife. La intervención fue realizada por agentes del Servicio Marítimo Provincial de Tenerife.

Los agentes se encontraban realizando labores de vigilancia por la costa cuando observaron a varias personas en una lancha haciendo señales de auxilio. Al acercarse, los ocupantes explicaron que el motor había dejado de funcionar y que la embarcación había quedado a la deriva.

La situación se complicaba por el fuerte viento existente en ese momento. Ante las condiciones mecánicas y meteorológicas, los agentes situaron la lancha junto a la patrullera y comenzaron su remolque extremando las medidas de seguridad.

La embarcación y sus seis ocupantes fueron finalmente trasladados hasta el atraque más cercano, sin que la nota de la Guardia Civil informe de daños personales.

Tras la intervención, la Guardia Civil recuerda la importancia de revisar el combustible, la batería y los elementos de seguridad antes de navegar, además de consultar la previsión meteorológica y llevar un teléfono móvil protegido del agua. También recomienda disponer de un ancla para evitar que una embarcación averiada pueda derivar hacia alta mar.