Canarias abonará 400 millones por la limitación turística tras lograr un pacto

El Gobierno de Canarias ha cerrado un acuerdo extrajudicial con varias empresas del sector para poner fin a las reclamaciones millonarias derivadas de la moratoria turística aplicada hace años en las islas. El pacto permitirá reducir de forma considerable la factura para las arcas públicas: de unas pretensiones iniciales que superaban los 1.000 millones de euros se pasará a un desembolso cercano a los 400 millones.

El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, ha indicado que el objetivo del ejecutivo autonómico ha sido desde el principio minimizar el impacto para los contribuyentes. La estrategia llega después de varios procesos judiciales en los que los tribunales han dado la razón a las empresas afectadas y han obligado a la Administración a asumir indemnizaciones.

El aviso ante nuevas restricciones

Cruz ha aprovechado este acuerdo para lanzar una advertencia sobre las consecuencias de aprobar medidas que limiten derechos adquiridos. A su juicio, cuando se impide a promotores o particulares ejercer derechos que ya tenían reconocidos, la Administración termina enfrentándose a indemnizaciones que además se incrementan con los intereses de demora.

El alto cargo ha puesto el foco especialmente en el debate actual sobre el crecimiento turístico. "Cuando ahora mismo hablamos de limitar el crecimiento turístico y de congelar", ha señalado, es necesario tener presente lo ocurrido con la moratoria. "Nosotros decimos, oye, cuidado, porque mira lo que nos ha pasado ahora", ha resumido.

El Gobierno considera que este caso demuestra el coste que pueden tener las políticas de prohibición o de intervención sobre derechos previamente reconocidos. "Hemos apelado a todos los procesos judiciales para intentar defender la postura del Gobierno, y en todas las sentencias que ya son firmes nos condenaban a pagar", ha explicado Cruz.

La negociación ha permitido así reducir el impacto económico de unas obligaciones derivadas de resoluciones judiciales firmes y evitar que la factura alcanzara las cantidades reclamadas inicialmente.

Hasta 460 millones con los intereses

El acuerdo afecta a un total de 36 expedientes independientes y el primer pago ya se ha efectuado. Aunque el Gobierno no ha hecho público el listado completo de las empresas beneficiarias, sí ha confirmado que una de ellas concentra más del 60% de la cantidad total.

Diversas informaciones apuntan al grupo Lopesan como principal acreedor, con una cantidad que rondaría los 260 millones de euros incluyendo intereses. Ni el Gobierno de Canarias ni la compañía han confirmado oficialmente esta cifra.

En cualquier caso, la factura definitiva podría elevarse hasta unos 460 millones de euros, según los cálculos de la Consejería de Hacienda, encargada de gestionar la liberación de los créditos.

Posteriormente, los fondos serán transferidos a la Consejería de Política Territorial, que deberá realizar los pagos correspondientes y poner punto final a uno de los episodios más costosos para las arcas públicas derivados de la antigua moratoria turística.