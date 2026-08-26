Ciencia con perspectiva de género, casi 40.000 euros para desmitificar "roles de género".

El Gobierno de Canarias ha encontrado una nueva vía para canalizar el gasto público. A través de la Consejería de Bienestar Social, el Ejecutivo regional ha decidido vincular el fomento de las vocaciones científicas con la prevención de la violencia machista. Una conexión conceptual que se traduce en un desembolso de 38.800 euros procedentes directamente del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

El beneficiario de esta inyección económica es la Universidad de La Laguna (ULL) y su Fundación General, encargadas de ejecutar el proyecto Chicas con Cienci@ULL. Lejos de la neutralidad tradicional del método científico, la iniciativa busca introducir la perspectiva de género en las aulas para desmitificar roles y crear referentes alternativos para las jóvenes del archipiélago.

El desvío de los recursos públicos

Resulta llamativo observar cómo los fondos finalistas, diseñados en teoría para una protección directa, acaban regando estructuras universitarias y programas de divulgación. En la práctica, la intervención estatal llegará a 50 aulas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Durante estas sesiones, los estudiantes canarios no solo visualizarán un documental sobre investigadoras locales, sino que asistirán a un taller práctico impartido por alumnas de máster y doctorado. Detrás del indudable valor de acercar la universidad a los más jóvenes, subyace una costosa red de coordinación que el contribuyente asume sin margen de decisión.

El coste real de la intervención

Al desglosar la factura de este proyecto, los números revelan la pesada estructura administrativa que acompaña a estas políticas. De los casi cuarenta mil euros presupuestados, una partida de 13.427,65 euros se destina exclusivamente a labores de coordinación técnica y a asegurar que los contenidos educativos incluyan la citada prevención de violencias machistas.

Por otro lado, la docencia y el diseño de los talleres en los institutos consumen 13.147,98 euros. El resto del presupuesto, unos 12.224,37 euros, sirve para cubrir desplazamientos, dietas, la gestión financiera y los recurrentes costes indirectos que percibe la propia institución universitaria, tasados en 3.880 euros.

Asistimos, una vez más, al mecanismo habitual del intervencionismo: la creación de necesidades formativas impulsadas desde la Administración que justifican la constante movilización de recursos públicos. Un entramado donde el loable objetivo de fomentar el talento tecnológico en Canarias termina sirviendo como herramienta para engrosar el gasto y la burocracia institucional.