Detenido un entrenador de voleibol en Las Palmas por presunta agresión sexual a una menor

La Policía Nacional ha procedido a la detención en Las Palmas de Gran Canaria de un varón, que ejerce como jugador y entrenador de voleibol, acusado de ser el presunto autor de un delito de agresión sexual cometido contra una menor de edad. La gravedad de las acusaciones ha generado una profunda consternación, dado que el detenido había sido el preparador deportivo de la joven durante dos temporadas anteriores, lo que evidencia un vínculo previo de confianza y autoridad en el ámbito deportivo.

La investigación se inició a raíz de la valiente decisión de la propia chica, que se personó para interponer la correspondiente denuncia contra el varón. A partir de ese momento, los especialistas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas. Esta unidad, especializada en la investigación de delitos contra la libertad sexual y la violencia de género, recabó todos los indicios necesarios para esclarecer los hechos relatados por la joven y proceder a la rápida localización del individuo.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos habrían tenido lugar el pasado mes de diciembre en la vivienda del investigado. Las autoridades han detallado que el detenido mantenía contacto de forma regular con la víctima a través de una conocida red social. Fue precisamente mediante esta plataforma digital como el hombre facilitó a la menor su número de teléfono personal y la dirección exacta de su domicilio, invitándola a acudir al mismo.

Una vez que la menor se desplazó hasta el inmueble del entrenador, la situación tomó un cariz delictivo. En el interior del domicilio, presuntamente, se produjeron relaciones de carácter sexual que se llevaron a cabo de forma forzada y siempre contra la voluntad de la víctima, según figura en el atestado policial. Este abuso de la vulnerabilidad de la menor y de su relación previa en el entorno del voleibol agrava la naturaleza de los hechos investigados por las fuerzas de seguridad.

Tras las exhaustivas investigaciones desarrolladas por los agentes de la UFAM, se estableció un operativo que culminó con éxito en la localización y detención del presunto responsable. Finalmente, la Policía Nacional ha explicado que, una vez concluidas todas las diligencias policiales y recabadas las pruebas pertinentes, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ahora deberá determinar su situación legal y el futuro del proceso penal abierto por estos graves hechos.