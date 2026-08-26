El alcalde republicano de Los Llanos que fue enterrado dos veces y volvió a quedar bajo la lava

Francisco Rodríguez Betancort, último alcalde republicano de Los Llanos de Aridane, fue asesinado en 1936 y enterrado en una fosa común en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente. Casi seis décadas después, su familia inició una búsqueda clandestina que acabaría dando lugar a una intervención judicial pionera en España.

La historia, marcada por el silencio y el miedo de varias generaciones, vuelve ahora a salir a la luz gracias al libro Los dos entierros y pico de Paco, escrito por su nieto Francisco Rodríguez, y al documental Consuelo 94, que se estrenará a principios de 2027 y recupera documentos judiciales, informes forenses, fotografías y grabaciones inéditas.

El expediente localizado por los responsables de la investigación reúne entre 300 y 400 páginas de diligencias y permite reconstruir cómo se desarrolló la exhumación de cinco represaliados en el Pino del Consuelo.

Seis meses buscando una fosa

Entre noviembre de 1993 y mayo de 1994, los familiares de Rodríguez Betancort acudieron durante numerosos fines de semana al entorno del Pino del Consuelo. Buscaban una fosa cuya ubicación exacta desconocían.

La búsqueda se realizó prácticamente en secreto. Los hijos del alcalde apenas habían hablado de lo sucedido con sus propios hijos y nietos. El miedo que habían arrastrado durante décadas después de la Guerra Civil seguía presente.

La pista definitiva llegó de manera casi casual. Después de meses sin resultados, una conversación durante una comida permitió a uno de los familiares entrar en contacto con una persona que conocía dónde podía encontrarse la fosa.

Al regresar al lugar, uno de los nietos encontró una rótula durante la excavación. Los familiares detuvieron inmediatamente los trabajos, avisaron a una abogada y cubrieron los restos con unos plásticos azules.

Fue entonces cuando entraron en escena la Justicia y los servicios forenses.

Una jueza y un médico forense se desplazaron hasta el Pino del Consuelo y se hicieron cargo de la recuperación. Los restos fueron documentados, individualizados y posteriormente trasladados a Madrid para su estudio en el Instituto de Toxicología.

Sin pruebas de ADN, los especialistas recurrieron al análisis antropológico y a la información aportada por los familiares, las instituciones y el juzgado. El procedimiento permitió identificar a los cinco cadáveres.

Entre ellos estaba Rodríguez Betancort, además del dirigente sindical Antonio Fernández y Manuel Peña.

Un entierro que volvió a quedar bajo la lava

Para la familia, recuperar los restos del alcalde supuso primero miedo y después un enorme alivio. El objetivo era sencillo: poder enterrarlo junto a su esposa y cerrar una ausencia que había durado décadas en Los Llanos de Aridane.

Pero aquel segundo entierro tampoco fue sencillo. Los restos fueron trasladados a Los Llanos de Aridane y su paso por la iglesia llegó a provocar un conflicto con el párroco, que inicialmente se opuso.

La historia todavía tendría un último capítulo.

En 2021, la erupción del volcán Tajogaite hizo que la colada alcanzara el cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Las Manchas, y volviera a sepultar parcialmente la tumba del alcalde republicano. Las obras de reconstrucción del camposanto han permitido posteriormente liberar el nicho.

De ahí surge el título del libro de su nieto: Los dos entierros y pico de Paco.

La investigación del documental Consuelo 94 pretende además poner en valor la dimensión histórica de aquella exhumación. Habitualmente se sitúa en 2000, con la intervención de Priaranza del Bierzo, el inicio de las exhumaciones científicas de represaliados del franquismo. Sin cuestionar ese hito, los investigadores consideran que el caso del Pino del Consuelo constituye un precedente anterior, ya que en 1994 se aplicaron técnicas forenses para recuperar e identificar los restos.

Francisco Rodríguez ha decidido poner por escrito la historia familiar para que no vuelva a perderse.

"Lo escribí para que las generaciones que vengan detrás, mis hijos y mis nietos, sepan cómo fue la historia de la búsqueda", explica.

Rodríguez Betancort fue enterrado en una fosa en 1936, recuperado casi seis décadas después y vuelto a enterrar en Los Llanos. En 2021, la lava volvió a cubrir su tumba. Ahora, su historia vuelve a ser desenterrada.