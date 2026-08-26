El Cabildo corta la TF-5 entre Icod y El Tanque durante dos semanas por obras en el firme

El Cabildo de Tenerife cerrará al tráfico el tramo de la TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque para rehabilitar el firme durante unas dos semanas.

La actuación afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 50+900 y 62+200 del Anillo Insular, incluidos los accesos de Icod de los Vinos a la altura de la rotonda de Buen Paso, El Tanque y el enlace hacia El Amparo.

Los trabajos consistirán en la aplicación de un microaglomerado en frío para mejorar las condiciones del firme. El cierre será total durante el desarrollo de las obras.

Cortes nocturnos los primeros días

Los trabajos comenzarán los días 30 y 31 de agosto con cortes de tráfico en horario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas. Durante estas dos jornadas se llevarán a cabo las labores previas de regularización del firme.

A partir del martes 1 de septiembre, el cierre se ampliará también al horario diurno debido al inicio del extendido del microaglomerado en frío.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha explicado que la decisión responde a motivos "estrictamente técnicos". Según ha señalado, las condiciones nocturnas no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos debido a las características del material empleado.

El microaglomerado necesita unas determinadas condiciones ambientales para consolidarse correctamente, por lo que los trabajos deberán realizarse durante el día.

El Cabildo estima que la actuación tendrá una duración aproximada de dos semanas, aunque el plazo podrá variar en función de la evolución de las obras y de las condiciones necesarias para su ejecución.

Desvíos por la TF-42 y la TF-82

Durante el cierre se habilitarán desvíos para mantener la movilidad de los conductores. Los vehículos que circulen en sentido sur de la Isla y aquellos que se dirijan hacia Santa Cruz serán desviados preferentemente por las carreteras TF-42 y TF-82.

El Cabildo recomienda a los conductores que tengan en cuenta estas restricciones a la hora de planificar sus desplazamientos y que sigan en todo momento la señalización provisional instalada en la zona, así como las indicaciones de los responsables de la regulación del tráfico.

La corporación insular advierte así de una afección relevante en uno de los principales corredores viarios del norte y oeste de Tenerife durante las próximas dos semanas.