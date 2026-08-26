El Cabildo de Gran Canaria paga excursiones turísticas a los inmigrantes ilegales de Gran Canaria

La gestión del dinero público en la Administración insular abre un debate sobre las prioridades del gasto en tiempos de incertidumbre económica. El Cabildo de Gran Canaria ha decidido destinar fondos de su presupuesto para organizar excursiones al municipio de Teror dirigidas a grupos de inmigrantes en situación irregular que residen actualmente en el Campamento Canarias 50, situado en la capital.

Esta iniciativa institucional traslada el foco desde la estricta atención de la emergencia hacia la financiación del ocio y tiempo libre mediante la recaudación tributaria, obligando a replantear el destino de los recursos comunes.

Las prioridades del gasto público

El coste logístico de estos desplazamientos recae de manera directa sobre el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. Mientras el tejido productivo de la isla, compuesto mayoritariamente por autónomos y familias, soporta una carga impositiva creciente para sostener los servicios esenciales, la Corporación opta por derivar una parte de esos recursos hacia actividades recreativas.

En economía, todo desembolso conlleva un coste de oportunidad. El capital inyectado en sufragar estas excursiones es dinero que sale del bolsillo del contribuyente y que deja de invertirse en la rebaja de la presión fiscal local o en la mejora de infraestructuras críticas. La decisión evidencia una desconexión entre la Administración y las exigencias diarias de los trabajadores grancanarios que sostienen el sistema.

La expansión del paraguas institucional

El uso de presupuestos públicos para costear visitas a otros municipios a personas llegadas por vías irregulares refleja una alteración de los límites del Estado. Lo que en su origen se plantea como una cobertura de necesidades básicas se transforma en un catálogo de servicios sufragados por terceros.

El Cabildo asume un rol que excede la gestión eficiente, enviando un mensaje contradictorio sobre la administración de unos recursos limitados. Financiar rutas por la isla altera la percepción del coste real que implica la crisis migratoria, difuminando la factura bajo el paraguas de una integración financiada por decreto.

Un modelo de gestión en entredicho

Lejos de aplicar criterios de contención o de promover medidas para incentivar la creación de riqueza en Gran Canaria, el Ejecutivo insular consolida una dinámica de gasto expansivo. La utilización de los impuestos para sostener excursiones cuestiona el rigor presupuestario de la Institución.

La prosperidad de la región no se construye ampliando la dependencia de los fondos públicos, sino limitando la intervención administrativa a lo estrictamente necesario. Cuando el ciudadano comprueba que sus impuestos financian actividades ajenas a las competencias básicas, se quiebra la confianza en la gestión institucional y se desincentiva el dinamismo económico que la isla necesita para crecer.