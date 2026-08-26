El escándalo de los vertidos en Tenerife que lleva a cuatro alcaldes al banquillo

La Fiscalía pide cuatro años de prisión y hasta trece de inhabilitación especial para la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y la regidora de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta. La misma acusación se dirige contra los exalcaldes de Candelaria y Arafo, José Gumersindo García Trujillo y José Juan Lemes, respectivamente, por un presunto delito medioambiental relacionado con la gestión de las aguas residuales del Polígono Industrial de Güímar.

Según el escrito de acusación, facilitado por Europa Press, el problema comenzó cuando los bienes del polígono fueron cedidos y transmitidos formalmente a los tres ayuntamientos. Desde entonces, sostiene la Fiscalía, los responsables municipales incumplieron de forma reiterada su obligación de crear una entidad urbanística de conservación (EUC) que se encargara del mantenimiento y funcionamiento de la zona industrial.

El polígono ocupa una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y limita en su parte sur con un área de sensibilidad ecológica incluida en una Reserva Natural Especial. En sus instalaciones trabajan entre 200 y 300 empresas, algunas de ellas pertenecientes a sectores como la industria láctea, cervecera o lavanderías, cuyos residuos requieren un control ambiental específico por su potencial toxicidad.

Una infraestructura abandonada

La Fiscalía considera que los cuatro acusados actuaron "de forma consciente y voluntaria" al no reservar partidas presupuestarias para mantener las instalaciones encargadas de evacuar las aguas residuales. Tampoco se contrató, según el Ministerio Público, al personal técnico y de limpieza necesario para garantizar su correcto funcionamiento.

A esto se sumó la falta de controles sobre los vertidos. El escrito sostiene que no se supervisó ni analizó su impacto sobre el medio receptor y que tampoco se corrigieron las deficiencias que presentaban los equipos.

Con el paso del tiempo, las instalaciones quedaron en un estado de abandono, hasta el punto de que las edificaciones de cabecera y las estaciones de bombeo sufrieron saqueos. Las bombas dejaron de funcionar y los caudales comenzaron a rebosar de forma continua.

La Fiscalía considera que esta situación llegó a generar un "peligro para la vida o salud de las personas", al producirse los vertidos sin un tratamiento previo de depuración.

Aguas fecales e industriales directamente al mar

El Ministerio Público señala además que los cuatro acusados conocían la existencia de un expediente abierto ante la Viceconsejería de Medio Ambiente para obtener la autorización de vertidos. Sin embargo, ninguno se personó en el procedimiento y este terminó caducando.

La consecuencia, según la acusación, fue que el polígono quedó en una situación de "absoluta ilegalidad", con aguas fecales e industriales que acababan directamente en el mar sin recibir el tratamiento necesario.

El juicio por estos hechos comenzará el 8 de febrero de 2027 en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.