El Seprona detiene a un hombre en Lanzarote tras ser grabado golpeando a su perro

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino del municipio de San Bartolomé, situado en la isla de Lanzarote, acusado de un presunto delito de maltrato animal. La rápida intervención de las autoridades ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, dado que el suceso fue registrado en vídeo por varios testigos que presenciaron los lamentables hechos en plena calle.

Según la información proporcionada por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, la investigación se inició inmediatamente después de que los agentes tuvieran acceso a las citadas imágenes. En la grabación se puede observar de forma nítida cómo el ahora detenido introducía de forma violenta al can en la parte trasera de un vehículo tipo pick-up. Ante la mirada de las personas que se encontraban en el lugar, el individuo actuó con total desprecio por el bienestar de su mascota.

Las diligencias policiales detallan que, una vez en el vehículo, el hombre ató al animal utilizando una correa de reducida longitud. Esta acción limitaba de manera considerable la capacidad de movimiento del can, generándole una situación de estrés y riesgo evidente. Acto seguido, y tal como reflejan los documentos visuales aportados a la investigación, el sujeto le propinó presuntamente varios golpes de diferente consideración.

Con las pruebas recabadas, los agentes del Seprona lograron identificar y localizar de manera ágil al presunto autor de la agresión en su lugar de residencia, en la localidad de San Bartolomé, donde se llevó a cabo su arresto. En paralelo a la acción penal contra el individuo, la máxima prioridad de las fuerzas de seguridad fue garantizar la integridad y protección del propio animal maltratado.

Para lograr este objetivo de salvaguarda, los miembros de la Benemérita solicitaron el apoyo y la colaboración directa de la Policía Local del municipio. Gracias a esta actuación conjunta, se procedió a la inmediata intervención y rescate del can, que fue trasladado con rapidez a las instalaciones de la perrera municipal. En dicho centro, el animal ha quedado bajo custodia y supervisión para evaluar su estado físico y garantizar su total recuperación.

Por el momento, las diligencias correspondientes a este caso continúan en fase de instrucción. Una vez que se concluyan los trámites policiales oportunos, el atestado será remitido a la autoridad judicial competente para que determine las futuras responsabilidades penales. Entre tanto, el detenido, tras prestar la preceptiva declaración en dependencias de la Guardia Civil, ha quedado en libertad provisional, aunque mantiene la estricta obligación de comparecer ante el juez en el momento en que sea requerido.