Investigado por circular 10 kilómetros de forma temeraria en Gran Canaria y causar dos heridos

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un joven de 29 años de edad acusado de protagonizar un grave episodio al volante en la isla de Gran Canaria. El individuo está señalado por circular de forma temeraria a lo largo de un tramo de casi diez kilómetros en la autopista GC-1, concretamente en la vía que conecta las localidades de Telde y Carrizal, poniendo en grave riesgo la vida de numerosos usuarios de la carretera.

Durante su peligroso trayecto, el conductor investigado colisionó contra varios vehículos que circulaban por la misma autopista, dejando a su paso un rastro de destrucción y pánico. A pesar de la gravedad de los impactos, el individuo decidió no detener la marcha en ningún momento y darse a la fuga, ignorando por completo el estado de las personas a las que acababa de embestir. Como consecuencia de estos choques, dos personas resultaron heridas de gravedad y se produjeron cuantiosos daños materiales en los automóviles afectados.

La Comandancia de Las Palmas ha detallado que la operación para dar con el paradero de este sujeto fue asumida por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico. La actuación policial se inició de inmediato tras recibirse numerosas llamadas de ciudadanos alarmados que alertaban sobre la presencia de un vehículo que circulaba de manera errática y extremadamente peligrosa por la citada vía grancanaria.

En un primer momento, las patrullas desplegaron un dispositivo policial de búsqueda para intentar interceptar al temerario conductor antes de que causara una tragedia mayor, aunque inicialmente estas gestiones no dieron el resultado esperado. Sin embargo, la posterior aparición y difusión de varios vídeos en las redes sociales, en los que se podían observar de forma parcial los choques y la conducción temeraria, resultó fundamental para que los agentes lograran acotar el tramo exacto del suceso y recabar datos cruciales sobre el coche implicado.

A medida que avanzaban las pesquisas en los días sucesivos, la Benemérita comenzó a recibir diversas denuncias formales relacionadas con estos siniestros viales con fuga. En sus declaraciones, los perjudicados por las colisiones aportaron información muy valiosa y detalles adicionales sobre las características del automóvil y la dinámica de los hechos ocurridos en la GC-1.

El exhaustivo análisis de las imágenes publicadas en internet, combinado con los testimonios aportados por testigos presenciales y víctimas, así como el resto de gestiones llevadas a cabo por los investigadores, culminó con éxito al permitir identificar de forma inequívoca tanto al vehículo empleado como al propio conductor que iba al volante.

Una vez localizado, los agentes comunicaron al individuo su condición de investigado como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial. En concreto, se le imputan cargos por conducción temeraria, el abandono del lugar del accidente tras el siniestro vial y las correspondientes lesiones causadas por imprudencia a las dos víctimas graves. Finalmente, todas las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Telde, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.