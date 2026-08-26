Inyección de 150.000 euros a los criadores de Tenerife para preservar sus razas autóctonas

El Cabildo de Tenerife ha destinado una partida de 150.000 euros a una línea de subvenciones dirigida a las asociaciones de criadores para la recuperación, fomento y mejora de las razas ganaderas autóctonas. La medida busca respaldar la labor que desarrollan las entidades del sector en la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda del patrimonio genético insular.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha subrayado que esta aportación económica constituye un "pilar estratégico para nuestro sector primario y la gestión del territorio", reconociendo el alto grado de especialización que requieren estas tareas de crianza y selección.

Cuatro colectivos beneficiarios

La convocatoria otorga cobertura financiera a cuatro organizaciones representativas del sector ganadero de la isla, cuyas iniciativas se centran en la protección, el fomento y la gestión de razas tradicionales profundamente arraigadas en la cultura y la economía rural de Tenerife: la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Tinerfeña; la Asociación Canaria de Arrastre, Fomento y Crianza de Ganado; la Asociación de Criadores de Cochino Negro de Canarias y la Asociación de Criadores de Ovino Canario de Pelo.

Viabilidad económica y relevo en el campo

Además de la vertiente de conservación ambiental y cultural, la Corporación insular persigue dotar a las explotaciones de recursos que incrementen su rentabilidad financiera. González ha hecho hincapié en que asegurar la viabilidad económica del tejido ganadero es indispensable para incentivar a las nuevas generaciones y garantizar el relevo generacional en el campo tinerfeño.