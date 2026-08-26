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Canarias

Inyección de 150.000 euros a los criadores de Tenerife para preservar sus razas autóctonas

El Cabildo subvenciona el fomento del ganado autóctono para asegurar el relevo generacional

El Cabildo subvenciona el fomento del ganado autóctono para asegurar el relevo generacional
Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha destinado una partida de 150.000 euros a una línea de subvenciones dirigida a las asociaciones de criadores para la recuperación, fomento y mejora de las razas ganaderas autóctonas. La medida busca respaldar la labor que desarrollan las entidades del sector en la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda del patrimonio genético insular.

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El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha subrayado que esta aportación económica constituye un "pilar estratégico para nuestro sector primario y la gestión del territorio", reconociendo el alto grado de especialización que requieren estas tareas de crianza y selección.

Cuatro colectivos beneficiarios

La convocatoria otorga cobertura financiera a cuatro organizaciones representativas del sector ganadero de la isla, cuyas iniciativas se centran en la protección, el fomento y la gestión de razas tradicionales profundamente arraigadas en la cultura y la economía rural de Tenerife: la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Tinerfeña; la Asociación Canaria de Arrastre, Fomento y Crianza de Ganado; la Asociación de Criadores de Cochino Negro de Canarias y la Asociación de Criadores de Ovino Canario de Pelo.

Viabilidad económica y relevo en el campo

Además de la vertiente de conservación ambiental y cultural, la Corporación insular persigue dotar a las explotaciones de recursos que incrementen su rentabilidad financiera. González ha hecho hincapié en que asegurar la viabilidad económica del tejido ganadero es indispensable para incentivar a las nuevas generaciones y garantizar el relevo generacional en el campo tinerfeño.

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