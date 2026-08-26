La Guía Repsol distingue con un Solete a la Casa del Vino de Tenerife

La Casa del Vino de Tenerife, en El Sauzal, suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. El recinto ha sido distinguido con uno de los premios más relevantes de la gastronomía nacional dentro de la categoría que reúne a bodegas, vinotecas y coctelerías.

El galardón reconoce a establecimientos que ofrecen experiencias singulares y de calidad, pero que además conservan una identidad propia. En este caso, el jurado ha puesto el foco en la capacidad de la Casa del Vino para acercar al visitante la cultura, la historia y los productos de Tenerife.

El premio fue recogido por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González. Ambos destacaron el valor patrimonial del espacio y su vínculo con los productores locales y el sector agroalimentario de Canarias.

Una experiencia más allá del vino

Los inspectores encargados de conceder el reconocimiento han valorado especialmente la experiencia que ofrece la Casa del Vino. El visitante puede conocer la historia del cultivo de la vid en la isla a través de su museo y recorrer la Hacienda de San Simón, un inmueble histórico que conserva buena parte de su arquitectura original.

La visita se completa con la posibilidad de probar una amplia selección de vinos de Tenerife y productos procedentes del campo canario. Una combinación que permite acercarse al sector primario de la isla desde la cultura, la gastronomía y el patrimonio.

Durante la entrega del premio, Lope Afonso definió la Casa del Vino como una "embajadora de la identidad local" y destacó su capacidad para asociar Tenerife con valores como la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.

El vicepresidente del Cabildo defendió además el papel de la enología y la gastronomía local como herramientas para diversificar la economía y respaldar a los productores de proximidad. En su opinión, el reconocimiento supone también un premio al trabajo de viticultores, bodegueros y profesionales que mantienen vivo el sector.

Un respaldo al sector primario

Afonso subrayó que el galardón reconoce el esfuerzo de quienes hacen posible que la Casa del Vino se haya convertido en un referente y puso especialmente en valor la labor de los viticultores y bodegueros de la isla.

Por su parte, Valentín González consideró que la distinción supone "un respaldo muy importante" al trabajo que se desarrolla para consolidar estas instalaciones como un espacio de referencia en la divulgación de la cultura vitivinícola de Tenerife.

El consejero destacó también el papel de la Fundación Canaria Tenerife Rural en la conservación, promoción y divulgación del patrimonio agroalimentario de la isla. A su juicio, este reconocimiento supone un nuevo impulso para seguir dando visibilidad al sector y a los productos locales.