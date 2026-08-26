La pensión media en Canarias está 129 euros por debajo de la española

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social vuelve a sacar pecho con las cifras agregadas, pero la realidad en los hogares isleños cuenta una historia muy distinta. Las nóminas suben por efecto de la inflación, sí, pero el pensionista canario sigue relegado. En este mes de agosto, la pensión media en el Archipiélago se situó en 1.253,79 euros. Aunque supone un incremento del 4,83%, resulta del todo insuficiente para cerrar la brecha con el resto del país: los jubilados canarios cobran 119 euros menos que la media nacional, fijada en 1.373 euros.

Tras toda una vida de esfuerzo, el saldo final evidencia las carencias estructurales de nuestro mercado laboral. Actualmente, el número de pensiones contributivas en Canarias alcanza las 383.630, un aumento del 2,64%. Si desglosamos las cifras, los 218.006 beneficiarios de la pensión por jubilación perciben una media de 1.457 euros mensuales. A estos se suman las prestaciones por viudedad (920 euros), incapacidad permanente (1.201 euros) y orfandad (524 euros).

El espejismo del récord de gasto

Mientras el debate político se centra en celebrar el volumen de las transferencias, la factura real ahoga a las clases medias. El Estado destina la cifra récord de 14.470,4 millones de euros mensuales para pagar las nóminas en toda España. Sin embargo, este volumen de gasto público no genera riqueza, simplemente la redistribuye mediante un sistema de reparto cada vez más tensionado por la demografía.

Las pensiones no son un regalo del sector público, sino el reflejo del ahorro forzoso extraído a los trabajadores durante décadas. Si la prestación en Canarias es sistemáticamente inferior, el motivo no reside en una simple anécdota estadística. Responde a que, históricamente, los salarios en las islas han sido más bajos.

Productividad y acumulación de capital, los grandes ausentes

La riqueza no se decreta desde un ministerio. Los salarios y, por ende, las bases de cotización futuras, solo crecen cuando existe acumulación de capital y un aumento de la productividad marginal del trabajo. Durante años, el tejido empresarial canario ha sufrido un exceso de trabas burocráticas y una fuerte presión fiscal que desincentivan la inversión privada.

Al obstaculizar la entrada de nuevo capital, el valor del trabajo se estanca. El resultado final se observa en la edad de retiro: trabajadores que han aportado valor a la economía local durante cuarenta años se encuentran con retribuciones de 1.457 euros.

El REF y el coste real de la vida

Esta cuantía choca frontalmente con la realidad a pie de calle. Basta observar la presión del desarrollo urbano y los asentamientos en zonas como Adeje o las áreas metropolitanas para entender que el coste de la vivienda y la cesta de la compra diluyen rápidamente el poder adquisitivo de estos 1.457 euros. La inflación acumulada castiga de forma severa a las rentas fijas, convirtiendo a los pensionistas en el eslabón más débil del encarecimiento del nivel de vida.

Ante este panorama, herramientas clave como el Régimen Económico y Fiscal (REF) deben recuperar su espíritu original. En lugar de entenderse como un mero mecanismo para captar subvenciones estatales, el REF debe ejercer como una verdadera palanca de libertad económica para atraer inversión, fomentar el ahorro privado y elevar la productividad. Solo mediante la creación de riqueza real se podrán sostener niveles de vida dignos, dejando atrás la dependencia de un sistema estatal que perpetúa la brecha de Canarias frente a la Península.