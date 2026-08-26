Las Palmas aprueba el nuevo Reglamento del Archivo Municipal para reforzar el acceso a la información pública

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado definitivamente el nuevo Reglamento del Archivo Municipal, una normativa que pretende ordenar la gestión de los documentos municipales y reforzar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

La aprobación culmina la tramitación iniciada el pasado mes de mayo, cuando el Pleno dio el visto bueno inicial al reglamento. El periodo de información pública concluyó sin alegaciones y la aprobación definitiva ha sido publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El nuevo marco establece cómo deben gestionarse los documentos que genera y custodia el Ayuntamiento desde el momento de su creación hasta su consulta, conservación o, cuando corresponda, eliminación. El objetivo es aplicar criterios homogéneos y garantizar que la documentación se conserve con las debidas garantías legales, administrativas e históricas.

Dos niveles para organizar los documentos municipales

El reglamento establece un sistema de archivo dividido en dos niveles. Los Archivos de Oficina serán los encargados de custodiar la documentación mientras permanece vinculada a la actividad de las distintas unidades administrativas. Posteriormente, los documentos que deban conservarse serán transferidos al Archivo General, que asumirá las funciones de archivo intermedio e histórico.

Una de las principales novedades será la creación de la Comisión de Valoración Documental, que determinará qué documentos deben conservarse y durante cuánto tiempo. Este órgano aprobará los calendarios de conservación y las tablas de valoración documental, de manera que cualquier eliminación se realice siguiendo criterios previamente establecidos.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha defendido que el acceso a los archivos municipales constituye un derecho de los ciudadanos y una herramienta para avanzar hacia una Administración más transparente.

La nueva normativa también pretende adaptar el archivo municipal a la transformación digital que está llevando a cabo el Ayuntamiento. En este sentido, incorpora las particularidades de la administración electrónica y establece las bases para garantizar la integridad, autenticidad, conservación y accesibilidad de los documentos electrónicos generados por la Administración dentro del proyecto LPA-Digital.

Consulta para ciudadanos e investigadores

El reglamento contempla que la documentación municipal pueda ser consultada tanto por los propios servicios administrativos como por los ciudadanos y la comunidad investigadora.

Las solicitudes podrán realizarse preferentemente a través de la sede electrónica municipal, aunque también se mantendrán los mecanismos de atención y consulta presencial.

Además del acceso a los documentos, el Ayuntamiento prevé impulsar la difusión del patrimonio documental de Las Palmas de Gran Canaria mediante publicaciones, exposiciones, visitas guiadas y otras actividades divulgativas.

De esta forma, el Archivo Municipal no se limitará a custodiar documentos administrativos, sino que también tendrá entre sus objetivos facilitar el acceso a una parte de la memoria histórica de la ciudad.