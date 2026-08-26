Santa Cruz abre a los jóvenes la oportunidad de subir al Teide y ver amanecer desde la cumbre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recordado que mañana jueves, 27 de agosto, a las 14:00 horas termina el plazo para solicitar participar en una experiencia de ascenso al Teide dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años.

La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Tenerife en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento capitalino, se desarrollará los días 4 y 5 de septiembre y permitirá a los participantes recorrer el Teide de noche, pernoctar en el Refugio de Altavista y llegar a la cumbre para contemplar el amanecer desde el punto más alto de España.

La actividad busca combinar aventura, deporte, naturaleza y convivencia en uno de los espacios naturales más reconocibles de Tenerife.

Una ruta de alta montaña hasta la cumbre

La expedición comenzará en Montaña Blanca, desde donde los participantes iniciarán el ascenso hasta el Refugio de Altavista. Allí pasarán la noche antes de continuar de madrugada el tramo final de la ruta.

El objetivo será alcanzar el Pico del Teide coincidiendo con las primeras luces del día, una experiencia especialmente singular por las condiciones y el entorno de alta montaña.

La organización advierte de que se trata de una actividad de dificultad muy alta, por lo que será necesario contar con una buena condición física y disponer del equipamiento adecuado para afrontar el recorrido.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado que la iniciativa pretende ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio vinculadas al entorno natural de la isla y fomentar valores como el esfuerzo, la convivencia y el respeto por la naturaleza.

Por su parte, la concejala de Juventud, Charín González, ha señalado que la propuesta busca acercar a los jóvenes experiencias diferentes y de ocio saludable.

El plazo termina este jueves

Los jóvenes de entre 16 y 35 años que quieran participar todavía pueden solicitar una plaza. Para ello, deberán enviar sus datos mediante un mensaje privado a las redes sociales del Área de Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz (@educacionjuventudsc).

El plazo permanecerá abierto hasta mañana jueves, 27 de agosto, a las 14:00 horas. La actividad se celebrará los días 4 y 5 de septiembre y, debido a su dificultad, está dirigida a personas con una buena condición física y equipamiento adecuado para afrontar una ruta de alta montaña.