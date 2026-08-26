Santa Cruz celebrará el 22 de septiembre el examen para obtener el permiso de taxi

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará el próximo 22 de septiembre la prueba de aptitud para obtener el permiso municipal de conducción de taxi. El examen comenzará a las 9:00 horas en el Pabellón Municipal Pancho Camurria de la capital tinerfeña.

El Consistorio, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, ha publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos a esta convocatoria. En total, 264 personas podrán presentarse a la prueba, mientras que otras 78 han quedado excluidas por presentar la solicitud fuera del plazo establecido o por no cumplir alguno de los requisitos recogidos en las bases.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la convocatoria permite avanzar en uno de los acuerdos alcanzados con el sector del taxi para mejorar el servicio público y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras del municipio.

Por su parte, la concejala delegada del Taxi, Gladis de León, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de mantener el diálogo con los profesionales del sector y atender sus principales demandas.

El examen se retrasó para facilitar la preparación

La convocatoria estaba prevista inicialmente para finales del mes de julio, pero el Ayuntamiento decidió aplazar la prueba tras la reunión de la Mesa del Taxi celebrada a principios de julio.

El objetivo fue ampliar el plazo disponible para que las personas inicialmente no admitidas pudieran subsanar posibles errores en sus solicitudes, además de facilitar a los aspirantes más tiempo para preparar la prueba de aptitud.

Con la publicación del listado definitivo queda fijada la fecha del examen, que se celebrará el 22 de septiembre a las 9:00 horas en el Pabellón Municipal Pancho Camurria.