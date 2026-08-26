Torres asume el mando único en Ceuta prometiendo "normalizar" la saturación migratoria como en Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asumido el mando único de la crisis migratoria en Ceuta recurriendo a un argumento que ha levantado ampollas: presentar el hacinamiento del muelle de Arguineguín como un aval de su gran experiencia. Antes de viajar a la ciudad autónoma, Torres ha querido justificar la improvisación y el desbordamiento actual en la frontera ceutí equiparándolos con la amontonada gestión que vivió el Archipiélago durante su mandato como presidente canario entre 2019 y 2023.

El rescate de Arguineguín como "modelo"

Lejos de una autocrítica por la gestión de agosto de 2020, cuando cerca de 3.000 personas quedaron atrapadas sobre el asfalto del puerto grancanario por falta de recursos estables, el ministro ha defendido que aquella situación "terminó normalizándose" en tres meses. Torres utiliza ese episodio, uno de los puntos más cuestionados de la gestión migratoria reciente para sostener que la falta de espacios actual en Ceuta es un paso inevitable que se solucionará sobre la marcha mediante la reconversión exprés de infraestructuras estatales y locales.

Balones fuera y recursos insuficientes

En lugar de asumir deficiencias en la planificación de la red estatal de acogida, el ministro ha optado por señalar a ejecutivos anteriores, acusándolos de haber desmantelado recursos en periodos de calma al asumir erróneamente que no habría nuevos repuntes. Con esta premisa, el Gobierno prevé habilitar inmuebles públicos a toda prisa en Ceuta para evitar que las personas duerman en playas o plazas públicas.

El nuevo coordinador ha cerrado su comparecencia pidiendo la implicación de todas las fuerzas políticas y administraciones para evitar lecturas de la crisis centradas en el problema inmediato, en un claro intento de repartir la responsabilidad asistencial ante el previsible alargamiento del conflicto.