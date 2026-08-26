Vuelco electoral en Canarias, la izquierda se desinfla y Vox triplica su presencia en el Congreso

El tablero político en Canarias muestra signos claros de recomposición. Los datos de la última estimación de Sigma Dos para las elecciones generales sitúan al bloque de centroderecha en una posición de clara ventaja en el reparto de los quince escaños que corresponden al archipiélago en el Congreso de los Diputados.

El sondeo refleja un retroceso directo para las formaciones que integran el Gobierno central y un fortalecimiento de las alternativas que canalizan el descontento ciudadano en las islas.

La izquierda retrocede en las islas

El desgaste pasa factura a las dos fuerzas de la coalición estatal en el territorio insular. El PSOE perdería un diputado respecto a los comicios anteriores, quedándose con 5 escaños.

Por su parte, Sumar sufriría el revés más severo del sondeo al quedarse con 0 escaños, perdiendo su única plaza por las islas. Este escenario evidencia las dificultades de la formación para conectar con las prioridades reales de los votantes canarios, marcadas por la necesidad de incentivos a la actividad productiva y una gestión eficiente de los recursos.

Crecimiento de Vox y estabilidad del PP

En el otro lado del arco parlamentario, Vox protagoniza el avance más destacado de la proyección. La formación de los verdes sumaría dos actas más hasta alcanzar 3 escaños, capitalizando el malestar frente a las políticas fiscales y regulatorias del Ejecutivo estatal.

El Partido Popular mantendría su posición de liderazgo en el archipiélago con 6 escaños, conservando su base electoral y consolidándose como la primera fuerza. La suma de ambas formaciones alcanzaría 9 de los 15 diputados en disputa, otorgando una holgada mayoría al espacio alternativo a la izquierda en Canarias.

Por último, Coalición Canaria conservaría su único diputado, reteniendo su cuota de representación regionalista en la Cámara Baja en un panorama polarizado donde los electores isleños parecen decantarse de forma mayoritaria por el cambio de rumbo político.