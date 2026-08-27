Cabildo y Ayuntamiento rescatan la Portada Carballo Wangüemert para el patrimonio de Aridane

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane han culminado la instalación de la histórica Portada Carballo Wangüemert en un nuevo entorno representativo y próximo a su emplazamiento original. La actuación permite rescatar y poner en valor esta valiosa pieza de piedra piconera roja y labrada, considerada uno de los pilares arquitectónicos y de la memoria agrícola del municipio.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado la importancia de conservar este elemento fundamental en la identidad del Valle de Aridane. Por su parte, el alcalde de Los Llanos, Javier Llamas, y la consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, ensalzaron la labor ininterrumpida de la cronista oficial, María Victoria Hernández, quien promovió hace más de tres décadas la salvaguarda de este vestigio cuando la urbanización del antiguo camino Trocadero afectó al vallado original a principios de los noventa.

Testigo de la evolución agraria del municipio

En cuanto a su valor histórico, la portada recuperada sintetiza la evolución económica y rural de la zona a lo largo de más de un siglo. Originalmente, durante el siglo XIX, sirvió como acceso principal a la hacienda de la familia Carballo Wangüemert, una explotación orientada en sus comienzos a los cultivos de viñedos y cochinilla. Posteriormente, tras la llegada de las aguas canalizadas por la Empresa Hidráulica Aridane en 1868, la finca diversificó su actividad con la siembra de tabaco, dando paso paulatinamente a lo largo del siglo XX a la producción de plátanos y de diversos frutales.

Asimismo, con esta reubicación, la Corporación insular y el Ayuntamiento aridanense consolidan su alianza estratégica en favor de la protección del patrimonio histórico, garantizando la recuperación de aquellos elementos singulares que definen el paisaje cultural de la isla.