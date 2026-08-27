Canarias amplía los vídeos de emergencias del 112 accesibles para personas sordas

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias ha renovado y ampliado sus contenidos de autoprotección para hacerlos más accesibles. El servicio de emergencias ha incorporado nuevos vídeos en lengua de signos española (LSE) con recomendaciones para actuar ante distintas situaciones de riesgo.

La iniciativa se ha desarrollado con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican) y eleva de siete a doce el número de vídeos disponibles. Además, los contenidos estrenan una nueva imagen con el objetivo de facilitar el acceso a la información preventiva.

La medida pretende evitar que las barreras de comunicación puedan convertirse en un obstáculo cuando se produce una emergencia. En una situación de riesgo, conocer de antemano cómo actuar puede resultar determinante, especialmente cuando las indicaciones deben seguirse con rapidez.

Consejos para incendios, lluvias, volcanes o inundaciones

Los nuevos vídeos recogen recomendaciones para algunos de los principales riesgos a los que se enfrenta Canarias. Entre ellos figuran los fenómenos meteorológicos adversos, los incendios forestales, la actividad volcánica y las inundaciones.

Así, los contenidos ofrecen pautas para actuar ante fuertes vientos, fenómenos costeros, lluvias intensas, tormentas, olas de calor y episodios de calima. También incluyen consejos para reducir los riesgos durante un incendio forestal, saber cómo reaccionar ante una erupción volcánica o un desprendimiento y protegerse frente a crecidas del mar o desbordamientos de cauces.

Entre las recomendaciones se encuentran algunas medidas básicas que pueden marcar la diferencia: consultar las previsiones meteorológicas, evitar las zonas de riesgo y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha destacado la importancia de que la información llegue a toda la población. A su juicio, mantener a los ciudadanos informados durante una emergencia puede ser tan importante como la propia respuesta operativa.

"Los mensajes de prevención y autoprotección deben ser comprensibles y accesibles para todas las personas", ha señalado.

El 112 de Canarias ya incorpora subtítulos descriptivos en los vídeos que publica en sus redes sociales. Ahora, con la ampliación de los contenidos en lengua de signos, pretende reforzar la autonomía de las personas sordas y facilitar que puedan anticiparse y reaccionar ante una emergencia.

"El objetivo es que nadie quede fuera de la información por la forma en la que esta se transmite", ha concluido Lorenzo.