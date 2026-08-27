Canarias destina 1,9 millones de euros a la modernización y digitalización de 55 explotaciones ganaderas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha concedido 1,94 millones de euros en subvenciones del Plan Estratégico de la política agraria comun (PEPAC) para modernizar 55 explotaciones ganaderas del Archipiélago, lo que supone 19 explotaciones más que en la convocatoria anterior. Las ayudas financiarán entre el 40% y el 70% de los costes subvencionables.

El director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, ha destacado que la medida busca consolidar instalaciones "más modernas y tecnificadas", con el fin de avanzar hacia un sector primario más eficiente, competitivo, rentable y sostenible.

Inversiones en tecnología y energías renovables

La línea de ayudas contempla actuaciones orientadas a la innovación y adecuación de las granjas: infraestructuras y equipamiento; construcción y reforma de inmuebles, adquisición de maquinaria y optimización de los sistemas de almacenamiento de alimentos. Digitalización y sostenibilidad; proyectos de eficiencia energética, instalación de energías renovables, procesos de digitalización y gestión de residuos y subproductos. Seguridad; implementación de nuevos equipos y sistemas de control y seguridad.

La financiación está respaldada conjuntamente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Distribución por anualidades y plazos

La cuantía global se articulará en dos ejercicios financieros. Para la anualidad de 2026 se han consignado 1.148.838,71 euros, mientras que los 791.205,37 euros restantes se ejecutarán a lo largo de 2027.

Los ganaderos beneficiarios de la partida de 2026 dispondrán hasta el 30 de octubre de 2026 para ejecutar las actuaciones y hasta el 31 de octubre para justificarlas. En el caso de los proyectos asignados a 2027, el límite de ejecución finalizará el 30 de mayo de 2027 y el periodo de justificación concluirá el 31 de mayo de ese mismo año.