Canarias se queda sin la millonaria industria de los centros de datos por culpa del Estado

El mundo asiste a una carrera sin precedentes por albergar el músculo que mueve la inteligencia artificial y la economía digital. Los centros de datos son la nueva industria pesada del siglo XXI. Requieren capital masivo, generan empleo de alto valor añadido y suponen un polo de atracción para empresas tecnológicas satélite. Sin embargo, ante el interés de los inversores por instalarse en nuestro país y mas concretamentre en Canarias por nuestra fiscalidad atractiva, la respuesta del Gobierno ha sido desplegar su herramienta predilecta, el intervencionismo por decreto.

Bajo el pretexto de la urgencia climática, el nuevo marco normativo exige que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable el 80% de su consumo cada hora. Una medida que, diseñada en los despachos de Madrid pensando en la red peninsular, impacta de lleno en la línea de flotación del desarrollo económico de Canarias.

Un decreto redactado de espaldas a las Islas

La geografía manda, pero los legisladores suelen olvidarla. Canarias no está conectada al continente. Sobrevive con sistemas eléctricos aislados, fragmentados y de una extrema fragilidad. Es aquí donde el decreto choca frontalmente con la realidad material del Archipiélago.

El texto obliga a que cada nuevo megavatio consumido por un centro de datos venga respaldado por un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses previos a su apertura. En Canarias, tramitar un simple parque eólico o una planta fotovoltaica es una carrera de obstáculos que consume años en burocracia tanto autonómica como por parte de los Cabildos.

Se da además una profunda paradoja. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica impone cuotas verdes a la iniciativa privada, ese mismo Ministerio rastrea el mercado a la desesperada buscando potencia firme, motores de combustión, para evitar apagones en las Islas. El Estado es incapaz de garantizar un suministro estable a los hogares canarios, pero exige a los centros de datos un nivel de excelencia renovable inasumible hoy en el Archipiélago.

El coste de oportunidad para la economía canaria

Canarias necesita imperiosamente diversificar su estructura productiva. La dependencia absoluta del sector servicios nos expone a cualquier vaivén global. Con nuestra fiscalidad diferenciada y nuestra posición geoestratégica, el Archipiélago tiene los mimbres para ser un polo tecnológico de primer orden.

Pero el capital huye de la incertidumbre. Un centro de datos busca, por encima de todo, seguridad jurídica y estabilidad de suministro. Obligar a estas empresas a justificar hora a hora su consumo verde altera por completo su modelo de negocio.

Al obligar al autoconsumo o a firmar contratos a plazo (PPA) bajo condiciones tan rígidas, el Gobierno levanta una barrera de entrada que expulsa a los actores medianos y concentra el mercado. Las inversiones que iban a llegar a Canarias cruzarán el charco o mirarán a otras latitudes donde el capital es bienvenido y no tratado bajo sospecha.

Castigos en lugar de incentivos

El enfoque del decreto no es el de fomentar un ecosistema favorable, sino el de vigilar y castigar. Si el inversor no cumple la estricta cuota por culpa de una caída del viento o un día nublado, se enfrentará a penalizaciones crecientes en sus peajes eléctricos. El castigo final es el peor imaginable para una infraestructura crítica: la pérdida del derecho de acceso a la red.

A esto se suma la exigencia del nivel máximo europeo en eficiencia hídrica. En un territorio donde el agua es un bien escaso que requiere procesos de desalación intensivos en energía, imponer estándares continentales sin matices insulares demuestra una ceguera administrativa alarmante.

España, y Canarias en particular, goza de un clima, una ubicación y un potencial envidiables para liderar el sector. Sin embargo, en lugar de aprovechar el momento y agilizar los permisos para que la energía renovable fluya con naturalidad hacia la industria, el Gobierno ha optado por blindar el mercado. Las tecnologías del futuro acaban tropezando con la planificación central del pasado. Y, una vez más, la factura de este error de cálculo la pagarán las oportunidades perdidas de los canarios.