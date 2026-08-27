Detenidos cuatro varones por atracar un local en Tenerife con mazas y armas blancas

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona han logrado desarticular a un grupo criminal tras la detención de cuatro personas. Los arrestados, que residen habitualmente en los municipios tinerfeños de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, están acusados de ser los presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un recinto de ocio y restauración. Entre los apresados se halla un individuo que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, lo que añade complejidad al proceso judicial.

Los graves hechos que motivaron esta intervención policial tuvieron lugar recientemente en la conocida zona comercial de Las Chafiras, ubicada en el sur de la isla. Según la información proporcionada por la Benemérita a través de un comunicado oficial, todo comenzó cuando una patrulla recibió el aviso urgente de un asalto en curso. Los delincuentes emplearon una violencia desmedida para acceder al interior, ya que empotraron un coche de manera intencionada contra el establecimiento hostelero para abrirse paso y sembrar el pánico entre las personas allí presentes.

Una vez dentro del inmueble, los asaltantes mostraron un alto grado de agresividad y desprecio por la seguridad ajena. Para asegurar el éxito de su fechoría e intimidar a las víctimas, los individuos iban provistos de un arsenal sumamente peligroso que incluía mazas y armas blancas, además de un espray de pimienta. Gracias a esta superioridad intimidatoria y al factor sorpresa, los ladrones lograron apoderarse rápidamente de la recaudación del comercio, un botín que finalmente ascendió a la cifra de 1.500 euros en metálico.

Tras consumarse el aparatoso atraco, los efectivos del Instituto Armado se personaron en el lugar, recabaron todos los datos y testimonios disponibles en la escena del crimen y pusieron en marcha las correspondientes labores de indagación. Los agentes encargados del caso llevaron a cabo diversas pesquisas policiales de gran complejidad y organizaron varios dispositivos de vigilancia discreta para seguir la pista de los fugitivos, que habían huido rápidamente de la zona tras conseguir el dinero en efectivo.

El intenso cerco policial dio sus frutos apenas unos días después del grave incidente. Las fuerzas de seguridad lograron identificar a los cuatro sospechosos y procedieron a su captura inmediata en una operación coordinada. Durante los preceptivos registros vinculados a esta actuación, se consiguió localizar y recuperar el vehículo empleado para perpetrar el asalto, así como el armamento y los dispositivos químicos utilizados para amenazar a los trabajadores del negocio afectado.

Finalmente, tras instruir las diligencias oportunas y recopilar todas las pruebas de cargo, los individuos mayores de edad han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares pertinentes a adoptar en los próximos días. Por su parte, el implicado más joven ha sido derivado directamente a la Fiscalía de Menores, institución pública que se encargará de evaluar y procesar su situación legal conforme a la legislación penal vigente en España.