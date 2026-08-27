Dos hermanos emprendedores tinerfeños revolucionan el ocio en las islas con tan solo 19 y 17 años

El único defecto de vivir en un paraíso es que la mirada se acostumbra al horizonte, el risco se vuelve paisaje de fondo y el salitre se confunde con la rutina. Miles de canarios transitan sus días en un archipiélago que apenas conocen más allá del trayecto entre el trabajo, los estudios y su casa. Asumimos que descubrir la isla es una tarea reservada para quienes bajan de un avión con billete de vuelta.

Esa inercia es la que han decidido romper dos jóvenes tinerfeños. Yoel y Eliana Suárez son dos hermanos que compartían un impulso vital, la necesidad de construir. De no esperar a que las oportunidades llamaran a su puerta, sino de salir a fabricarlas. De esa inquietud compartida nace Canary Soul. No es una simple aplicación, sino una herramienta que va a hacer que se pongan en valor nuestras islas.

El valor de crear tu propio camino

Yoel tenía la brújula orientada hacia el emprendimiento. Sabía que el mercado recompensa a quien soluciona problemas reales. Quería aportar valor, edificar algo tangible. Eliana buscaba su propio encaje y encontró en este proyecto un catalizador inesperado, un terreno donde la creatividad y el esfuerzo diario cobran sentido.

El punto de partida de ambos era un lienzo en blanco. Carecían de formación empresarial formal o de conocimientos técnicos en programación. En un entorno donde a menudo se exige el papel antes que la actitud, ellos optaron por la vía de la acción. El ensayo y el error. Han levantado su proyecto a base de chocar contra problemas que no sabían resolver, buscando respuestas, probando soluciones y volviendo a empezar. Ese es el verdadero motor del libre mercado, aprender haciendo.

Mirar hacia adentro

El germen de Canary Soul brotó en El Talentón, un certamen donde Yoel expuso la idea y se alzó con la victoria. Sin embargo, el proyecto original tenía un enfoque muy distinto. En 2026, cuando decidió resucitar la idea y sumar a su hermana, la herramienta estaba pensada como una guía digital para el turista que visitaba Tenerife. Era el camino lógico, pero en pleno proceso de desarrollo, surgió la duda. Una pregunta sencilla que alteró por completo el modelo de negocio: ¿Por qué no hacerlo para los propios canarios?

Observaron su entorno. Detectaron una necesidad latente, un hueco vacío. Personas que llevan treinta años residiendo en el archipiélago desconocen la mitad de su geografía. Ahí residía un problema cercano, tangible y, sobre todo, una misión auténtica. Pivotaron. Cambiaron el rumbo para construir Canary Soul desde los cimientos, orientando su brújula hacia el mercado interno.

La especialización y los lazos de sangre

Emprender con un hermano tiene sus aristas. Al inicio, la inexperiencia los llevó a pisarse los talones, intentando ambos abarcar la totalidad del proyecto. El estrés afloró. La solución llegó aplicando un principio económico básico, la división del trabajo.

Entendieron que sus perfiles eran complementarios. Yoel asumió los mandos técnicos: el desarrollo web, la experiencia del usuario y la arquitectura visual. Eliana tomó las riendas de la comunicación: las redes sociales, la creación de contenido y el vínculo con la comunidad.

Las decisiones de calado las debaten en conjunto. Su condición de hermanos ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en su mayor activo. Poseen una comunicación franca, cimentada en años de convivencia. No son dos socios unidos por un contrato, son dos personas criadas bajo el mismo techo, tejiendo juntas una red que sostiene su futuro.

Un movimiento para arraigar el orgullo

Hoy, Canary Soul trasciende la etiqueta de "guía de ocio". Su ambición es otra. Quieren ser el resorte que empuje al canario a salir del sofá, a romper el círculo de los lugares de siempre y a reconectar con la tierra que pisa.

Miles de personas ya se han sumado a la plataforma. Su huella crece por las islas, sumando herramientas y servicios. Pero el motor de la empresa sigue siendo un intangible. Buscan canalizar ese orgullo de pertenencia que flota en el ambiente y transformarlo en acción. Que el 'soy de aquí' no sea solo una frase hecha, sino una experiencia constante. Quieren erradicar de las casas canarias esa frase que paraliza tantos fines de semana: '¿Y a dónde vamos hoy?'.

El mapa del mañana

Yoel y Eliana miran al futuro con la templanza de quien sabe que la carrera es de fondo. Sienten que apenas están calentando motores. Su meta a medio plazo es consolidar Canary Soul como la referencia absoluta para descubrir el archipiélago desde las entrañas. Un ecosistema hecho de canarios para canarios.

Conciben el asombro como un derecho de los locales, no como un privilegio de los visitantes. Conocer Canarias debe ser el acto reflejo de quien habita su hogar. Esa es la idea que aspiran a convertir en movimiento: que cada rincón de estas islas vuelva a pertenecer, de forma íntima y vivida, a quienes siempre estuvieron aquí.