El brillante plan sin usar impuestos del Cabildo de Tenerife para atraer inversión tecnológica

La Administración Pública suele ser sinónimo de trabas y lentitud. Sin embargo, cuando las instituciones deciden dar un paso a un lado y dejar funcionar a la iniciativa privada, los resultados llegan a la calle. El Cabildo de Tenerife ha entendido esta premisa y ha decidido abrir su Anillo Insular de Telecomunicaciones (AITT) a cualquier operador.

Esta red troncal de fibra óptica recorre toda la isla. Hasta hoy, si una empresa quería competir en Tenerife y ofrecer sus servicios de internet a los ciudadanos, chocaba contra un muro financiero infranqueable: la obra civil. Abrir zanjas y canalizar es el coste más alto de cualquier despliegue tecnológico. Al poner a disposición del libre mercado los conductos públicos ya construidos, el Cabildo elimina de raíz esta barrera de entrada y permite que las empresas se centren en lo que de verdad importa: dar un buen servicio.

Competencia directa en la factura

La mecánica de esta medida obedece a las leyes más básicas de la economía. De los siete conductos físicos que tiene la red, la corporación retiene dos para su gestión interna y pone cinco en manos del mercado. No hay exclusividades. No hay monopolios concedidos a dedo. Cualquier operadora puede entrar en igualdad de condiciones.

Al reducir los costes fijos de instalación, aumenta el número de empresas dispuestas a pelear por los clientes. Y cuando hay más oferta, los precios caen. Las familias, los autónomos y las pymes tinerfeñas serán los grandes beneficiados de una competencia real que abaratará el recibo a final de mes.

Un modelo sin afán recaudatorio

El instinto habitual del sector público es convertir cualquier infraestructura en una máquina de hacer caja. Tenerife rompe esta dinámica. Las empresas que usen el anillo pagarán un canon, pero los ingresos irán destinados de forma exclusiva al mantenimiento técnico de la red. No es un impuesto encubierto.

La rentabilidad de este proyecto no se mide en la recaudación del Cabildo, sino en la atracción de inversión. Como señalan los responsables insulares, se trata de que lo público genere valor facilitando la entrada de talento.

El salto tecnológico de Canarias

Tenerife cuenta con una posición geográfica privilegiada, conexión mediante cables submarinos y el centro de datos D-ALiX. Al sumar ahora una política de puertas abiertas al capital privado, la isla deja de ser un simple destino turístico para presentarse como un socio fiable en la economía digital. Cuando se cambian las trabas por la libertad de empresa, el tejido productivo canario respira.