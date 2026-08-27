El IGN registra diez terremotos al noroeste de Tenerife, el mayor de magnitud 3,6

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en las últimas horas un enjambre sísmico compuesto por un total de diez movimientos de tierra en las aguas próximas al noroeste de la isla de Tenerife. Esta actividad, que ha mantenido alerta a los sistemas de medición, comenzó a registrarse de forma continuada durante la tarde de este pasado miércoles.

El evento principal y de mayor envergadura tuvo lugar a las 17:37 horas. Este sismo registró una magnitud de 3,6 en la escala mbLg y se produjo a una profundidad de 34 kilómetros bajo el lecho marino. Debido a su intensidad, el temblor fue sentido por la población de diversas localidades tinerfeñas, según ha especificado el propio IGN a través de su portal oficial de información sísmica.

Tras este primer aviso, los aparatos de medición anotaron una decena de réplicas que se sucedieron a lo largo de la tarde y la madrugada. En concreto, estos temblores posteriores se registraron entre las 18:00 horas del miércoles y las 01:00 horas de este jueves. Las magnitudes de estos movimientos menores oscilaron entre 1,4 y 2,4, manteniéndose en su mayoría a profundidades comprendidas entre los 30 y 40 kilómetros. La única excepción notable fue un sismo de magnitud 2,8 que se localizó más cerca de la superficie, a unos 16 kilómetros de profundidad.

El director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, ha querido lanzar un mensaje de calma y ha explicado en declaraciones a la agencia Europa Press que estos eventos tienen un origen tectónico y no volcánico. El experto ha detallado que, al producirse fuera del entorno inmediato de la isla y dada su particular forma de distribuirse en el tiempo, la hipótesis volcánica queda totalmente descartada. "Sobre todo por las características de estos terremotos registrados, con uno principal y luego unas réplicas, parecen los típicos terremotos tectónicos que a veces vemos en Canarias", ha añadido.

El archipiélago canario es una zona de indudable complejidad geológica donde convergen diferentes fallas, lo que propicia que la actividad sísmica habitual sea una constante, aunque la inmensa mayoría de estos temblores resultan imperceptibles para el ser humano. Las autoridades competentes y los servicios de emergencia mantienen una constante monitorización del subsuelo para garantizar la seguridad, subrayando que episodios de este tipo entran dentro de la más absoluta normalidad y no deben ser motivo de alarma injustificada para los ciudadanos.