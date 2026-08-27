El limbo del Pacto Europeo. Canarias exige al Estado asumir la custodia legal previa en el muelle

El Gobierno de Canarias exige al Ejecutivo central una delimitación clara de funciones tras la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Transcurridos más de dos meses desde su activación el pasado 12 de junio, la falta de directrices específicas ha abierto un conflicto de competencias sobre quién debe designar al representante legal de los menores extranjeros no acompañados durante la fase inicial de triaje a su llegada a las costas.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, elevará esta cuestión al Gobierno central en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Archipiélago sostiene de forma tajante que la tutela inicial en el momento del desembarco es una atribución estatal, al tratarse de procedimientos vinculados de forma directa al control fronterizo y a la gestión de la entrada de extranjeros en el territorio nacional.

Choque tras el requerimiento estatal

El desencuentro institucional se intensificó en julio, momento en el que la Delegación del Gobierno en Canarias remitió un requerimiento formal para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias autonómica nombrara representantes temporales en un plazo de 15 días durante el filtrado inicial.

En la actualidad, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma se encuentran a la espera de un informe definitivo de la Abogacía del Estado que aclare el marco competencial y garantice la seguridad jurídica en la protección del interés superior del menor.

Financiación y derivaciones obligatorias

La problemática se analiza en una reunión técnica liderada por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, con la asistencia de representantes de diez Comunidades Autónomas. En la cita se abordan también puntos clave como el fondo de contingencia y la canalización del crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a la atención de la emergencia migratoria; el reparto territorial y la aplicación del mecanismo de solidaridad obligatoria mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería; y el alivio de la saturación a través de la derivación de menores a otras regiones cuando la capacidad ordinaria de acogida sea superada por el triple de su límite habitual, situación que afecta de forma crítica a Canarias y Ceuta.