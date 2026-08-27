Guaguas elimina la Línea 18 y refuerza El Sebadal y la Zona Portuaria con la nueva Línea 19

Guaguas Municipales estrenará el próximo lunes 31 de agosto una nueva configuración de la Línea 19 que unificará las actuales líneas 18 y 19 y reforzará las conexiones entre la terminal del Puerto, El Sebadal y la Zona Portuaria.

La línea pasará a funcionar de forma circular, con origen y destino en la terminal de Manuel Becerra, e incrementará el número de viajes hacia dos de las principales áreas de actividad laboral de Las Palmas de Gran Canaria.

Cada 30 minutos en hora punta

En El Sebadal, la nueva Línea 19 alcanzará una frecuencia de 30 minutos durante las horas de mayor demanda y simplificará su recorrido interior.

El servicio comenzará a las 06:25 horas y la última salida desde la terminal de Manuel Becerra tendrá lugar a las 20:15 horas.

La conexión con la Zona Portuaria también ampliará su cobertura. Tomando como referencia las salidas desde Manuel Becerra, habrá servicios entre las 06:50 y las 19:45 horas para adaptarse a los diferentes horarios de entrada y salida de los trabajadores de las áreas industrial y portuaria.

El cambio se produce después de contactos de Guaguas Municipales y el Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias y colectivos empresariales de El Sebadal y del entorno portuario.

La Línea 18 deja de prestar servicio

La principal modificación para los usuarios será la desaparición de la Línea 18, que dejará de funcionar con la entrada en servicio del nuevo recorrido.

Los viajeros que utilizan habitualmente las líneas 18 y 19 deberán consultar las nuevas paradas y horarios antes de realizar su primer desplazamiento a partir del 31 de agosto.

Guaguas Municipales colocará información específica en paradas, marquesinas y los principales puntos de conexión afectados, además de publicar el nuevo esquema a través de sus canales digitales y su página web.

Cambios también en las líneas universitarias

Ese mismo lunes habrá otros ajustes en la red. Las líneas 25, 26 y 48, que prestan servicio al Campus Universitario de Tafira, recuperarían sus horarios de invierno coincidiendo con la evolución de la actividad académica.

Desde el 31 de agosto, por tanto, la Línea 19 concentrará las conexiones que hasta ahora realizaban dos líneas diferentes, mientras la 18 desaparecerá y los usuarios habituales tendrán que adaptar sus paradas y horarios al nuevo recorrido.