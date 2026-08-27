Las Palmas licita por un millón de euros el arreglo del muro de Las Canteras

El mar siempre acaba pasando la cuenta. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la reparación de los muros y contrafuertes del Paseo de Las Canteras, concretamente en la zona de Playa Chica y Los Lisos. La administración local destinará 1.055.912,93 euros de las arcas públicas para actuar sobre un tramo que comprende 286 metros lineales del frente marítimo.

El proyecto, que abarcará el área situada entre las calles Luis Morote y Kant, tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Un periodo en el que se espera corregir el desgaste acumulado que sufren las infraestructuras sometidas a la inclemencia del mar y la fuerza de las mareas.

Obras sin riesgo inminente

La actuación surge de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), con la supervisión de Urbanismo. El objetivo es frenar el deterioro superficial y sellar las fisuras que han provocado la humedad y las sales. Pese a la abultada inversión que asumirán los contribuyentes, las inspecciones técnicas confirman que no existe un riesgo estructural inminente. Se trata, por tanto, de una obra de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil del conocido como "muro Marrero".

Mauricio Roque, concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, justifica el gasto asegurando que la intervención busca reforzar la infraestructura sin alterar su diseño original. Por su parte, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, apela a la historia de la playa para defender esta inversión que, según afirma, garantizará la seguridad de la zona de cara a los próximos años.

Radiografía del terreno

Los trabajos se ejecutarán en tres fases bien delimitadas. La primera cubrirá 107 metros entre Luis Morote y Torres Quevedo; la segunda actuará sobre 94 metros hasta la calle Nicolás Estévanez; y la última fase abarcará 85 metros hasta José Franchy Roca.

El dinero público también sufragará un estudio geofísico no invasivo (conocido por sus siglas en inglés, MASW). Esta tecnología rastreará posibles huecos bajo la cimentación. Si la maquinaria detecta fallos de apoyo, el proyecto contempla inyecciones para consolidar el terreno.

Durante el medio año de obras, el mobiliario urbano será retirado y la arena extraída se acumulará en una duna provisional para proteger la zona de trabajo. Las empresas que deseen ejecutar este proyecto millonario tienen hasta las 14:00 horas del próximo 16 de septiembre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación.