Las Palmas reunirá al sector estatal del turismo activo y ecoturismo el 25 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria acogerá el próximo 25 de septiembre el Congreso Estatal de Turismo Activo y Ecoturismo, una cita que reunirá en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología a profesionales y especialistas de todo el país.

Empresas, asociaciones, Administraciones Públicas y Universidades analizarán la situación actual de un sector que en Canarias cuenta con 1.401 códigos registrales únicos de empresas que realizan actividades de turismo activo y ecoturismo, según los datos del Gobierno autonómico citados por la organización.

Regulación y cambio climático entre los retos

El programa abordará algunos de los principales desafíos que afronta actualmente esta modalidad turística, entre ellos el cambio de modelo turístico, la regulación de las actividades desarrolladas en espacios naturales y la digitalización.

También se analizará la adaptación del sector al cambio climático, con diferentes formatos orientados al intercambio de experiencias y al debate entre profesionales, Administraciones y especialistas.

El encuentro permitirá además conocer las distintas realidades que conviven dentro del turismo activo y las posiciones existentes en Canarias sobre el desarrollo de estas actividades.

Canarias ya acogió el congreso en 2019

El Archipiélago fue sede de este encuentro estatal por última vez en 2019. La organización considera que su regreso permitirá volver a situar sobre la mesa el papel de Canarias dentro del turismo vinculado a la naturaleza y las actividades al aire libre.

La cita está impulsada por Ecoactiva Canarias y la Asociación Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo (Anetae), con apoyo de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de Gesprotur.

El presidente de Ecoactiva Canarias y Anetae, José Luis Echevarría, sostiene que el crecimiento del sector exige una mayor coordinación entre las partes implicadas y plantea el congreso como una oportunidad para trasladar sus demandas.

El Museo Elder concentrará así el 25 de septiembre el debate estatal sobre una actividad que continúa creciendo en Canarias y que tendrá sobre la mesa cuestiones como la regulación de los espacios naturales, la digitalización y su adaptación a los cambios del modelo turístico.