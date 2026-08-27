Los aeropuertos de Canarias superan los 5.100 vuelos en la operación retorno de agosto

Los aeródromos del archipiélago canario se preparan para afrontar uno de los momentos de mayor intensidad del año. Entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026, las infraestructuras de la red de AENA en la región tienen programadas un total de 5.134 operaciones. Este volumen de movimientos coincide con el último fin de semana del mes, marcando la tradicional operación retorno de las vacaciones estivales para miles de ciudadanos y turistas extranjeros.

Esta cifra refleja el constante atractivo turístico de las islas, ya que supone un incremento del 2,5% en comparación con los 5.008 enlaces operados en la misma región durante el periodo equivalente del año anterior. Según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario, el comportamiento del tráfico aéreo demuestra la solidez del sector servicios en nuestro país.

Al desglosar la actividad por islas, Gran Canaria se sitúa a la cabeza con un total de 1.475 operaciones, lo que representa un aumento de 65 vuelos respecto a 2025. Le siguen Tenerife Norte con 978 trayectos y Lanzarote con 818, ambos registrando también ligeros repuntes. Por el contrario, Tenerife Sur experimenta una leve caída, quedándose en 817 despegues y aterrizajes. En las islas de menor tamaño, Fuerteventura alcanzará los 636 movimientos, La Palma suma 290, El Hierro 88 y La Gomera mantiene la misma cifra del año pasado con 32.

A nivel nacional, el escenario es igualmente positivo. Las instalaciones de la red de AENA en toda España tienen previstos casi 29.600 enlaces a lo largo de estos cuatro días, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2025. La jornada con mayor intensidad de tráfico será la del domingo 30 de agosto, cuando se superen los 7.490 vuelos, un reflejo claro del retorno masivo a los hogares antes del inicio del curso escolar y laboral en el mes de septiembre.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas volverá a ser el principal nodo de conexiones, gestionando un total de 4.972 trayectos, alcanzando su nivel máximo durante el viernes 28 de agosto. En segunda posición se consolida el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con 4.421 salidas y llegadas, mientras que Palma de Mallorca iguala las cifras del ejercicio pasado superando ligeramente las 4.050 operaciones.

Finalmente, otros destinos clave para el turismo peninsular, como el sur y el levante, también registrarán una intensa actividad operativa. El recinto de Málaga-Costa del Sol coordinará más de 2.500 movimientos, y Alicante-Elche Miguel Hernández rozará los 1.780 enlaces, confirmando así un cierre de mes que reafirma el motor económico del turismo para la economía nacional.