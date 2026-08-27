Sanidad registra más de 4.600 nuevos testamentos vitales con amplia mayoría de mujeres

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registró un total de 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) a lo largo del año 2025, lo que representa un significativo incremento del 26,6% en comparación con los 3.642 documentos formalizados durante el ejercicio 2024. Este importante repunte consolida una tendencia al alza en la concienciación ciudadana sobre la autonomía del paciente y las decisiones al final de la vida, elevando la cifra global de testamentos vitales vigentes en el archipiélago hasta los 28.276 expedientes activos.

Predominio femenino y vías de tramitación

En lo que respecta al perfil sociodemográfico de las personas solicitantes, los datos oficiales del Servicio Canario de la Salud reflejan una clara mayoría de la poblón femenina. En concreto, 2.994 de las MAV gestionadas durante 2025 correspondieron a mujeres, lo que equivale al 63,87% del total, frente a las 1.617 suscritas por hombres, que representan el 35,06% restante.

Asimismo, en cuanto a los canales utilizados para completar el trámite, la gran mayoría de la ciudadanía, un 86%, prefirió formalizar el documento de forma presencial ante los funcionarios habilitados por la propia Consejería de Sanidad. Por otra parte, un 13% de los otorgantes optó por acudir a una notaría, mientras que el 0,33% restante formalizó su declaración mediante la firma ante tres testigos independientes.

Desglose por islas y contenido del documento

Por lo que atañe a la distribución geográfica en el archipiélago, Gran Canaria se situó a la cabeza al contabilizar 2.035 registros, seguida de Tenerife con 1.667 solicitudes. A continuación se posicionó la isla de Lanzarote con 443 inscripciones, Fuerteventura con 263 y La Palma con 161. En el ámbito de las islas occidentales menores, El Hierro acumuló 22 registros y La Gomera 15, computándose además cinco expedientes correspondientes a personas no residentes en Canarias.

En lo relativo a su contenido, la MAV permite dejar constancia por escrito de las instrucciones sobre tratamientos sanitarios que se desean recibir o rechazar cuando no se disponga de capacidad para expresarlo personalmente. El documento abarca desde la donación de órganos o la aceptación y rechazo de la eutanasia hasta la designación de representantes de confianza. Para facilitar su gestión, la ciudadanía puede solicitar cita previa a través del 012 para acudir a los puntos públicos o notariales, contando además con la opción de tramitación telemática habilitada por el Colegio de Médicos de Las Palmas.