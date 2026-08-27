Santa Brígida licita por 1,39 millones un Centro Ocupacional que duplicará su capacidad

Santa Brígida ha abierto la licitación para construir un nuevo Centro Ocupacional que permitirá duplicar la capacidad de atención actual y ampliar la red de servicios sociales del municipio.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 1.392.284,97 euros, IGIC incluido, financiado por el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan Adicional de Inversiones en los Municipios de 2024.

Más de 1,36 millones para las obras

La contratación se ha dividido en cuatro lotes independientes, de los que el principal corresponde a la construcción del centro y concentra 1.360.281,27 euros del presupuesto.

Otros 13.428,50 euros se destinan a la dirección de obra y la misma cantidad a la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. El cuarto lote, correspondiente a la dirección de las instalaciones, dispone de 5.146,70 euros.

La división del contrato pretende facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas y separar la ejecución de los trabajos de su posterior supervisión.

Los pliegos establecen que una empresa adjudicataria de las obras no podrá asumir simultáneamente ninguno de los servicios de dirección o coordinación. Cada licitador podrá además obtener además un máximo de tres lotes.

Ofertas hasta el 15 de septiembre

El plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre, a las 23:59 horas.

Las ofertas deberán tramitarse exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez adjudicado el contrato, las actuaciones tendrán un plazo de ejecución de 11 meses.

El proyecto abre así el proceso para levantar una infraestructura que deberá duplicar la capacidad del actual servicio. El siguiente paso será adjudicar las obras y las direcciones técnicas una vez finalice en septiembre el plazo para recibir ofertas.