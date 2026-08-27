Tenerife identifica 27 zonas con riesgo significativo de inundación en 16 municipios

Tenerife ha identificado 27 áreas con riesgo potencial significativo de inundación distribuidas por 16 municipios de la isla, según la actualización de los estudios que servirán de base para el próximo plan de gestión del riesgo de inundación.

Las zonas analizadas se dividen en 30 subtramos y abarcan un total de 101,15 kilómetros de cauces. La documentación será sometida a consulta pública durante tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Mapas para anticipar las zonas que podrían inundarse

Los trabajos forman parte de la revisión de la evaluación preliminar del riesgo de inundación y de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación correspondientes al ciclo de planificación 2027-2033.

El objetivo es determinar qué puntos de Tenerife presentan un riesgo potencial significativo y representar sobre mapas las zonas que podrían verse afectadas en distintos escenarios.

Para ello se han analizado situaciones asociadas a periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, lo que permite estimar el alcance que podrían tener las avenidas dependiendo de su probabilidad.

Estos documentos serán el paso previo a la elaboración del futuro plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife.

Drones y tecnología LiDAR para mejorar la precisión

La actualización incorpora levantamientos realizados mediante drones y tecnología Lidar, con los que se obtienen modelos digitales del terreno de mayor resolución.

También se han utilizado modelizaciones hidrológicas e hidráulicas bidimensionales a través del modelo IBER para estudiar el comportamiento del agua y delimitar las superficies potencialmente inundables.

El sistema pretende reducir las incertidumbres de los modelos anteriores y mejorar la información disponible para diseñar posteriormente medidas de prevención.

Barrancos repartidos por 16 municipios

Entre las áreas identificadas aparecen varios cauces de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, como los barrancos del Bufadero, Santos, Hierro, Muerto y Almeyda, además de diferentes ramales asociados al Barranco de Santos.

El mapa incluye también zonas de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, Guía de Isora, Adeje, Tegueste, La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Arona, Granadilla de Abona y Candelaria.

Uno de los tramos de mayor longitud corresponde al Barranco Martiánez, en La Orotava, con 12,41 kilómetros. También destacan el tramo Santos-Cha Marta-Barranco de Atalaya, con 8,66 kilómetros, y Santos-Barranco de Macario, entre Santa Cruz y La Laguna, con 8,36 kilómetros.

La normativa europea obliga a revisar esta planificación cada seis años para reducir las consecuencias de las inundaciones sobre las personas, el medio ambiente, el patrimonio y la actividad económica.

Tras los tres meses de consulta pública, la información servirá de base para definir las medidas del próximo plan de gestión. Los 27 puntos de riesgo quedan así identificados antes de decidir qué actuaciones preventivas deberán aplicarse en cada zona.