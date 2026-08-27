Torres da leciones de moral para tapar el descontrol en las fronteras de Canarias y Ceuta

Ángel Víctor Torres ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales pidiendo calma. En una publicación donde se hace eco de un llamamiento del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el ministro canario sentencia que "la violencia NUNCA es el camino" y advierte que las crisis sacan a relucir "lo mejor y lo peor de cada uno".

El mensaje llega en un momento de tensión palpable en las calles. Sin embargo, el texto elude el problema de fondo. Cuando el Estado falla en su función principal de garantizar el orden y proteger las fronteras, la convivencia se resiente. Canarias y Ceuta son los principales escenarios de este desgaste continuado.

El coste de la inacción

Pedir calma frente a una pantalla es un recurso fácil para quien no asume el coste diario del desorden. Las tensiones sociales no surgen de la nada; son la consecuencia directa de políticas fallidas y de la ausencia de previsión. El Gobierno central ha trasladado el peso de la gestión a los territorios periféricos, obligando a las islas a sostener con sus propios medios un escenario desbordado.

La realidad en los barrios canarios dista mucho de los despachos ministeriales. Los ciudadanos asisten al colapso de los servicios públicos mientras sus gobernantes se limitan a ofrecer lecciones de ética. La convivencia pacífica no se decreta en internet; se construye garantizando el cumplimiento de la ley y asumiendo responsabilidades.

Gestión frente a discursos

El llamamiento de Torres confirma una tendencia recurrente: sustituir la acción política por el activismo digital. Canarias no necesita sermones sobre el pacifismo, sino firmeza y decisiones que alivien la presión sobre sus infraestructuras.

Ocultar la ineficacia de la Administración tras un escudo de moralidad solo genera mayor frustración. Quienes pagan las consecuencias de una crisis institucional que no han provocado merecen soluciones tangibles, no reflexiones de manual sobre la naturaleza humana.