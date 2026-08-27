Turismo destina 150.000 euros en becas para estudiar hostelería

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), ha puesto en marcha su programa de becas para el curso académico 2026-2027 con una dotación global de 150.000 euros. Esta partida económica se articulará entre las sedes formativas situadas en Santa Brígida y Santa Cruz de Tenerife con la finalidad prioritaria de democratizar el acceso a la formación profesional, evitando que la situación socioeconómica familiar o la insularidad constituyan un freno para el desarrollo del talento joven en el archipiélago.

Inclusión social y superación de la insularidad

En relación con el propósito de la medida, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, remarcó que el objetivo principal es garantizar que el lugar de residencia o los condicionantes financieros no se conviertan en un obstáculo para estudiar en Hecansa. De esta manera, las becas ayudan a que los estudiantes afronten los gastos derivados de trasladarse desde otra isla o desde municipios alejados. En la misma línea, la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, destacó que estas asignaciones permiten que todo el alumnado con vocación por la hostelería y el turismo pueda formarse adecuadamente y preparar su futuro laboral en un sector estratégico.

Titulaciones beneficiarias y marco de acceso

Por lo que respecta a la oferta académica contemplada, la convocatoria se dirige al alumnado matriculado en un amplio abanico de programas de Formación Profesional. Por un lado, se incluyen los títulos de Dual Intensiva en Gestión Hotelera, Dirección de Cocina, así como Guest Experience y Restauración. Por otro lado, la cobertura alcanza los ciclos de Dual General en Gastronomía y en Panadería y Cocina destinados a mayores de 16 años con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). No obstante, quedan fuera de esta ayuda los alumnos del ciclo de Dual General en Cocina para mayores de 21 años con discapacidad intelectual, dado que la matrícula de esta titulación es íntegramente gratuita.

Cobertura de residencia, cuantías y tramitación

En cuanto al alcance económico, las becas contemplan una exención de hasta el 100% del importe de la matrícula anual según los umbrales de renta y patrimonio familiar estipulados por la normativa. Asimismo, la medida incluye fondos de apoyo para residencia y manutención destinados a aquellos alumnos que residan a más de 50 kilómetros del centro de estudios o deban cambiar de isla, variando la cuantía según el porcentaje de bonificación obtenido en la matrícula. Finalmente, las personas interesadas dispondrán hasta el próximo 25 de septiembre para formalizar la solicitud de manera telemática a través de la web oficial de Hecansa, adjuntando la documentación requerida para acreditar los criterios de concesión.

Enlace: www.hecansa.com/becas-hecansa.html