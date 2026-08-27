Una buceadora sufre un ahogamiento grave durante una inmersión en Lanzarote

Una joven buceadora de 27 años ha sufrido este jueves un ahogamiento incompleto de carácter grave tras padecer un accidente mientras practicaba este deporte acuático en la costa de la isla de Lanzarote. El repentino suceso ha generado la inmediata movilización de los distintos efectivos de emergencia y rescate para garantizar la supervivencia y el bienestar de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar en la conocida y concurrida zona de Playa Blanca, un núcleo turístico perteneciente al término municipal de Yaiza. Según la información oficial proporcionada a los medios por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta telefónica se recibió tras comprobarse que la mujer se encontraba en serias dificultades durante su inmersión, requiriendo asistencia sanitaria de máxima urgencia en el lugar.

De forma rápida y coordinada, se desplazaron hasta el punto del incidente los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, el personal médico y de enfermería procedió a asistir y estabilizar a la afectada. El estado clínico inicial de la paciente revestía bastante preocupación debido a las características propias de los accidentes por sumersión, que pueden comprometer seriamente tanto la función respiratoria como el estado neurológico a corto y medio plazo.

Una vez que los profesionales sanitarios lograron asegurar sus principales constantes vitales en el mismo escenario del incidente, la joven fue evacuada de inmediato en una ambulancia medicalizada. El traslado se realizó directamente hacia el Hospital Doctor José Molina Orosa, el centro sanitario de referencia en el territorio insular, donde ingresó por el área de urgencias para recibir el tratamiento médico especializado oportuno y permanecer bajo una estrecha vigilancia clínica.

En este importante operativo de emergencias también jugaron un papel fundamental los agentes de la Guardia Civil y los efectivos de la Policía Local de Yaiza. Ambas fuerzas de seguridad del Estado se encargaron de colaborar en todo momento con el resto de recursos, facilitando el acceso de los vehículos sanitarios, asegurando el perímetro en la zona costera y redactando las correspondientes diligencias procesales para lograr esclarecer las circunstancias exactas que desembocaron en este siniestro.

La isla canaria de Lanzarote, y muy especialmente el área meridional de Playa Blanca, destaca como uno de los destinos predilectos para los aficionados a las actividades subacuáticas. Pese a la indudable belleza de sus fondos marinos, los expertos insisten en la enorme necesidad de extremar las precauciones, verificar detenidamente el equipo de respiración antes de cualquier inmersión y cumplir estrictamente con los protocolos preventivos para evitar este tipo de dramáticos sucesos.