Cerca de 4.000 participantes acudieron a los campus deportivos de verano de Las Palmas

Cerca de 4.000 participantes han pasado este verano por los campus deportivos organizados por el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) de Las Palmas de Gran Canaria.

El programa se ha desarrollado entre junio y finales de agosto en seis instalaciones distribuidas por diferentes distritos de la capital, con actividades dirigidas principalmente a niños y adolescentes de entre 4 y 14 años.

Seis sedes repartidas por la ciudad

Los campus han tenido como sedes el Complejo Deportivo López Socas, el Pabellón García San Román, el Pabellón Jardín de Infancia, el Leoncio Castellano Arencibia, el Pabellón El Batán y la playa de Las Alcaravaneras.

La oferta ha incluido fútbol, baloncesto, voleibol, hockey, patinaje y juegos tradicionales, además de actividades de psicomotricidad, talleres, manualidades, teatro y yincanas. En Las Alcaravaneras se han incorporado también propuestas acuáticas.

El campus de playa estaba destinado a participantes de entre 9 y 14 años y exigía saber nadar para poder realizar las actividades programadas en el agua.

Actividades también para facilitar la conciliación

Parte de la programación incorporó servicios destinados a ampliar los horarios para las familias. En López Socas y García San Román se ofreció recogida temprana desde las 7:30 horas, mientras que López Socas contó también con comedor hasta las 15:00 horas.

El programa reservó además opciones sin coste para familias en situación de vulnerabilidad y contempló apoyo para menores con necesidades específicas con el objetivo de facilitar su participación en las actividades.

Los campus cierran así su edición de 2026 después de casi tres meses de actividad y cerca de 4.000 participantes repartidos entre seis puntos de Las Palmas de Gran Canaria.