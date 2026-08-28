Detenido en el sur de Gran Canaria tras hallar falsificaciones de 60.000 euros y precintos judiciales rotos

La Guardia Civil ha detenido a una persona en el sur de Gran Canaria tras intervenir en un comercio prendas, bolsos, carteras, gorras, cinturones y otros complementos presuntamente falsificados cuyo valor superaría los 60.000 euros.

La actuación comenzó cuando agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de Vecindario acudieron al establecimiento para comprobar mercancía intervenida previamente en unas diligencias judiciales por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Durante la inspección, los agentes detectaron que varias cajas que habían quedado depositadas y precintadas por orden judicial presentaban los precintos rotos y habían sido abiertas sin autorización.

La posterior revisión permitió localizar numerosos productos que reproducían presuntamente marcas de reconocido prestigio. Parte de los artículos guardaba relación con mercancía intervenida anteriormente y sometida a custodia judicial.

Los investigadores también encontraron productos que no figuraban en la intervención inicial y cantidades superiores a las recogidas en las diligencias anteriores, indicios que llevaron a considerar que se habían vulnerado las medidas cautelares impuestas sobre parte de la mercancía.

La persona identificada como presunta responsable fue detenida por un supuesto delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares. Los productos quedaron nuevamente intervenidos y las cajas afectadas fueron reprecintadas.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente de San Bartolomé de Tirajana, que continuará con las actuaciones judiciales.