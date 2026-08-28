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Canarias

Detenido en un control de tráfico en Las Palmas con éxtasis, tusi y dinero en efectivo

La Policía Local localizó las sustancias preparadas para su venta durante el registro del vehículo.

Redacción Gran Canaria
La Policía Local localizó las sustancias preparadas para su venta durante el registro del vehículo.
Detenido tras hallarse diferentes drogas durante un control de vehículos en Las Palmas de Gran Canaria. | Europa Press

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre después de localizar éxtasis y tusi preparados para su venta en el interior del vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron durante un control en el que agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) dieron el alto al turismo y procedieron a registrarlo.

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Durante la inspección, los policías encontraron las diferentes sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

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