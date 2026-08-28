Detenido en un control de tráfico en Las Palmas con éxtasis, tusi y dinero en efectivo

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre después de localizar éxtasis y tusi preparados para su venta en el interior del vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron durante un control en el que agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) dieron el alto al turismo y procedieron a registrarlo.

Durante la inspección, los policías encontraron las diferentes sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.