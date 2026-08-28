El turismo de las Islas Canarias sobrevive a la pésima gestión del miedo por el brote del Hondius

El turismo, verdadero pulmón económico y garante del empleo en nuestro archipiélago, por muchos detractores que tenga, arroja un saldo de resistencia. La reputación de las Islas Canarias cerró el segundo trimestre de 2026 alcanzando una nota de 5,2 puntos sobre 10. Logramos así un aprobado que entierra el 4,5 registrado durante el mismo período del año pasado. Los datos emanados del Barómetro de Percepción Turística elaborado por LLYC demuestran la capacidad de nuestro sector para sobreponerse a las adversidades mediante la oferta de valor.

El patrimonio frente al alarmismo

El análisis de la conversación digital confirma una premisa clara: el valor añadido genera riqueza. La mejora de nuestra imagen exterior se apoya en una narrativa promocional cimentada en el patrimonio, la identidad y los relatos propios de Canarias. Es nuestra singularidad, empaquetada y ofrecida por el sector privado, la que sigue atrayendo capital y visitantes de todo el mundo.

Sin embargo, la posición competitiva de la región exige cautela y reformas. Actualmente, Canarias es la decimosegunda Comunidad Autónoma de España con mejor percepción turística. Queda un amplio margen para incentivar la inversión y escalar posiciones, recordando que conformarse con la mitad de la tabla no es propio de una potencia turística de primer orden.

La factura del caso Hondius

El gran obstáculo del trimestre vino importado por vía marítima y ensombreció los resultados. La alerta sanitaria vinculada al crucero MV Hondius dominó las temáticas negativas del relato turístico en la Comunidad Autónoma. Este episodio puso a prueba los protocolos de seguridad del destino. El pánico desmedido y las alertas sanitarias mal gestionadas dañan irremediablemente la confianza del viajero y del mercado. Afortunadamente, nuestro entramado empresarial demostró la solvencia necesaria para absorber el golpe de la crisis.

Competitividad en juego

A pesar de la mejora interanual, existe un ligero retroceso de 0,3 puntos respecto al trimestre anterior. Este leve descenso nos recuerda que la complacencia es el enemigo de la prosperidad. Canarias compite en un mercado global implacable donde el inmovilismo se paga caro. Necesitamos mayor libertad de mercado para que nuestras empresas hoteleras y de servicios sigan proyectando esa fortaleza identitaria que, hoy por hoy, nos mantiene a flote frente a la incertidumbre.