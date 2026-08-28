Exigen a Carolina Darias medidas urgentes ante el incremento de ataques con arma blanca en Las Palmas

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias, la adopción de medidas inmediatas ante la proliferación de incidentes violentos con armas blancas en la capital. A través de un comunicado, la portavoz ha advertido de que la ciudad acumula al menos tres episodios de elevada gravedad en el último mes, una situación que, según señala, trasciende el ámbito insular y deteriora la proyección exterior del municipio.

Tres altercados graves en tres semanas

Las exigencias de actuación se fundamentan en una secuencia de altercados acaecidos recientemente en la ciudad. El primero tuvo lugar el pasado 4 de agosto con una agresión en la zona de Las Canteras. Posteriormente, el 17 de agosto, dos agentes de la Policía Local resultaron lesionados durante una intervención en la que un individuo los amenazó con un cuchillo de 33 centímetros. A estos precedentes se añade una reyerta registrada esta misma semana entre las calles Luján Pérez y Ferreras, la cual concluyó con dos detenidos y heridos de diversa consideración, precisando uno de ellos su ingreso en la Unidad de Críticos del Hospital Universitario Doctor Negrín.

Críticas a la gestión municipal y respaldo sindical

Desde la Oposición han recriminado a la regidora y al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, que minimicen estos hechos apoyándose en datos estadísticos en lugar de atender la preocupación real de vecinos y comerciantes. En este sentido, la portavoz subrayó que estas advertencias coinciden con las voces de alarma lanzadas por organizaciones sindicales como CSIF, cuyos representantes constatan que la presencia de armas de corte ha dejado de ser algo excepcional. Por ello, se suman a las demandas del colectivo policial para incrementar la plantilla, mejorar la formación y revisar los protocolos de actuación.

Moción rechazada en el Pleno

Asimismo, Delgado recordó que en la sesión plenaria del pasado mes de marzo se defendió una moción orientada a impulsar medidas de prevención contra este tipo de delitos e implantar el uso de dispositivos eléctricos de control (táser) entre los agentes de la Policía Local. Sin embargo, dicha iniciativa fue rechazada por el Equipo de Gobierno municipal, una decisión que vuelve a situarse en el centro del debate ante la escalada de altercados registrada en la vía pública.