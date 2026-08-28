Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife

En la tarde de este jueves, las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una tienda de campaña situada en el entorno de Las Galletas, una conocida zona costera perteneciente al municipio tinerfeño de Arona. El descubrimiento fue posibilitado por la alerta de un ciudadano que paseaba junto a su perro por este paraje y se percató de la presencia de los restos, avisando de inmediato a las fuerzas de seguridad para que se personaran en el lugar de los hechos.

Efectivos de la Guardia Civil acudieron con celeridad a esta área del sur de Tenerife para acordonar el perímetro e iniciar las diligencias correspondientes. Fuentes del Instituto Armado han confirmado a la agencia Europa Press que, en una primera inspección ocular, no se han detectado signos de violencia en el cadáver de la mujer. Esta circunstancia inicial invita a la prudencia, alejando por el momento la hipótesis de un homicidio, si bien el protocolo exige mantener abiertas todas las líneas de investigación hasta recabar pruebas concluyentes.

Tras el levantamiento del cadáver, los restos mortales han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la correspondiente autopsia. Serán precisamente los resultados forenses los que determinen finalmente las causas exactas del fallecimiento. Los especialistas médicos analizarán si la muerte se debió a motivos naturales, a un problema de salud no diagnosticado o a cualquier otro factor externo que haya podido precipitar el fatal desenlace sin dejar marcas visibles en la anatomía de la víctima.

En cuanto a la identidad de la fallecida, el periódico El Día ha avanzado que se trataría de una ciudadana de origen extranjero que se encontraba en situación de exclusión social. La mujer, que carecía de hogar estable, residía de forma temporal en la citada tienda de campaña instalada en las inmediaciones de Las Galletas. Este tipo de asentamientos improvisados son un fenómeno recurrente en ciertas zonas turísticas y costeras, donde personas sin recursos buscan refugio a la intemperie.

El municipio de Arona, al igual que otras localidades del litoral canario, afronta periódicamente el desafío que suponen los asentamientos irregulares de personas sin hogar. En muchos casos, se trata de individuos que llegaron a las islas en busca de oportunidades y, por diversas circunstancias, han terminado viviendo en la más absoluta precariedad. Las autoridades locales y las organizaciones de ayuda humanitaria trabajan de manera continua para intentar ofrecer alternativas habitacionales y asistencia social a este colectivo vulnerable, con el objetivo de prevenir tragedias como la ocurrida este jueves.