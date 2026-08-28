Mientras Marruecos asaltaba Canarias en pandemia, la trama Koldo negociaba deportaciones.

Es ingenuo pensar que el colapso fronterizo en Canarias es un accidente geográfico, porque nunca lo ha sido. Responde a un mercado ilícito impulsado por intereses geopolíticos de un Estado y los intereses económicos cruzados dentro de otro.

La Policía Nacional ya desarticuló en Fuerteventura una de las estructuras logísticas de estas mafias transnacionales. Un individuo, asentado en Antigua, que ingresó en prisión por coordinar la recepción de embarcaciones lanzadas desde las costas de Tan Tan. El modelo de negocio es altamente rentable, la organización ingresa más de 4.000 euros por pasajero, garantizando los cobros mediante redes de comunicación y herramientas tecnológicas avanzadas. Detrás del volumen de capital hay personas que asumen el riesgo del Atlántico, convertidas de facto en la mercancía de una industria clandestina que opera sin freno en origen.

La diplomacia de la extorsión

La consolidación de esta economía sumergida requiere la connivencia de las autoridades vecinas. Durante los meses de la pandemia, Marruecos relajó sus controles y estimuló la salida de pateras hacia Canarias, consolidando rutas desde enclaves del Sáhara como Dajla. Este flujo humano funciona como mecanismo de presión diplomática sobre España.

Pese a la realidad que absorben las costas isleñas, el Gobierno alauí mantiene un discurso de evasión de responsabilidades. La diplomacia marroquí sostiene públicamente que el país "siempre ha estado y sigue estando dispuesto a repatriar a los inmigrantes irregulares, si son marroquíes". En un ejercicio de delegación de culpa, Rabat asegura que "el problema reside únicamente en los procedimientos de los países europeos", aplicando la misma excusa para el bloqueo en las devoluciones de los menores no acompañados.

El Estado como intermediario comercial

Mientras Canarias costea la quiebra del ordenamiento en su frontera, en los despachos ministeriales de Madrid, la emergencia se transformó en oportunidad. La investigación sobre la corrupción gubernamental desvela que la crisis migratoria sirvió de telón de fondo para maniobras comerciales.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, propuso a la Dirección General de la Policía fletar aviones de Air Europa. El objetivo era establecer un corredor de deportaciones exprés desde el Archipiélago hacia los países de origen. Esta mediación evidencia cÃ³mo el entorno del Gobierno central observó la urgencia de las repatriaciones como una vía idónea para derivar contratos públicos hacia aerolíneas afines.

Canarias queda atrapada en una estructura perversa. Soporta, por un lado, la presión de un país vecino que instrumentaliza sus propias fronteras. Y financia, por otro, a un poder central que concibe las crisis territoriales y humanitarias como un simple espacio de intermediación mercantil.