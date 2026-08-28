Rescatados dos hombres tras sufrir un accidente de parapente en Adeje

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 ha informado este jueves de un suceso ocurrido en la isla de Tenerife, donde los equipos de rescate han tenido que intervenir tras la caída de dos personas que practicaban vuelo libre. El incidente tuvo lugar en torno a las 17:07 horas, momento en el que la sala operativa recibió una llamada de alerta. En dicha comunicación se detallaba que los deportistas se habían precipitado en la conocida área de despegue de Taucho, situada en el término municipal de Adeje. Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender el siniestro.

Debido a la orografía del terreno, descrita como un área de muy difícil acceso para los vehículos terrestres, la operación requirió un despliegue especializado. Los efectivos de rescate se desplazaron al lugar exacto de la caída para estabilizar a las víctimas antes de proceder a su extracción. En este tipo de intervenciones, la pericia de los profesionales es fundamental para garantizar la seguridad de los accidentados y evitar complicaciones adicionales durante el proceso de salvamento, por lo que el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) desempeñó un papel clave.

Una vez que los rescatadores lograron acceder al punto donde se encontraban los afectados, identificados como dos varones de 64 y 22 años de edad, se procedió a su inmovilización y preparación para el izado. El helicóptero del GES se encargó de llevar a cabo la evacuación aérea, una maniobra delicada debido a las corrientes térmicas habituales en las zonas de vuelo. Las víctimas fueron trasladadas con éxito hasta la helisuperficie de Adeje, donde el dispositivo médico ya se encontraba prevenido y listo para intervenir.

A su llegada a tierra firme, el personal facultativo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asumió la atención directa de los heridos. Tras una primera valoración en el mismo helipuerto, los sanitarios confirmaron que ambos pacientes presentaban varios traumatismos de carácter moderado. Para asegurar una evaluación más exhaustiva y brindar el tratamiento médico adecuado, los facultativos determinaron su traslado inmediato en ambulancia.

Finalmente, los dos accidentados fueron derivados a distintos centros hospitalarios de la red sanitaria pública y privada del sur de Tenerife. En concreto, uno de los pacientes ingresó en el Hospital Universitario Hospitén Sur, mientras que el otro fue trasladado a las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El municipio de Adeje y, en particular, la zona de Taucho, es un enclave muy frecuentado por aficionados de toda Europa para realizar este deporte, lo que obliga a los servicios de protección civil y emergencias a mantener una alta capacidad de respuesta ante eventualidades de este tipo durante todo el año.