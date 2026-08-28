Santa cruz refuerza su gestión municipal con una gran inversión en los colegios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afronta el inicio del curso escolar tras ejecutar una inversión superior al millón de euros en obras de mejora en los centros educativos públicos del municipio. Esta partida presupuestaria se suma a los casi cuatro millones de euros que la Corporación Municipal destina anualmente a garantizar servicios esenciales como la limpieza, el mantenimiento, el suministro eléctrico, los sistemas de seguridad y el arreglo de ascensores.

Impulso a las obras durante el periodo estival

Las actuaciones se han concentrado durante los meses de verano para aprovechar el parón lectivo y evitar molestias a los alumnos. Desde la Alcaldía se ha destacado que la educación ocupa un lugar prioritario en la acción del Gobierno local, defendiendo que el desembolso económico responde al compromiso de ofrecer entornos seguros y confortables a las familias. En esta misma línea, el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, señaló que los trabajos forman parte de una planificación continuada durante toda la legislatura para renovar paulatinamente las instalaciones.

Actuaciones en los centros educativos de la capital

Las obras ejecutadas abarcan intervenciones de diversa envergadura repartidas por los distintos distritos de la ciudad. Entre los trabajos realizados destacan la renovación de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en el CEIP Miguel Pintor, junto a la impermeabilización de cubiertas en el CEIP Salamanca y el CEIP Georgia Martín. Asimismo, se han colocado estructuras de sombra mediante pérgolas en el CEIP Ágora y en el CEIP Isabel la Católica, mientras que en el CEIP Chapatal y en el CEIP Los Verodes se ha procedido a la reforma integral de los baños.

El plan municipal se completa con labores de pintura exterior en el CEIP Las Retamas, el cambio de celosías en el CEIP Los Dragos, la rehabilitación de la entrada en el CEIP Gesta 25 de Julio, la sustitución de la puerta del garaje en el CEIP El Tablero, el acondicionamiento de la cocina y el comedor del CEIP Los Menceyes y la instalación de un nuevo vallado en los jardines del CEIP Secundino Delgado.