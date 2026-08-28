Tres rotondas y un año de obras con una factura de casi cuatro millones en Las Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da luz verde a un gasto de 3,77 millones de euros para acometer la reforma de la Carretera del Norte. La Mesa de Contratación propone adjudicar los trabajos a la empresa Compañía General de Construcción Abaldo, S.A., una inyección económica que saldrá de los presupuestos autonómicos a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El expediente queda ahora sujeto al informe de Intervención, último trámite antes de la firma.

El rediseño del tráfico

La actuación abarca el tramo entre el enlace de La Ballena y la Carretera de Los Tarahales. El diseño actual, heredado de los años setenta, prioriza el vehículo privado frente al peatón. La empresa municipal Geursa plantea solucionar los problemas de fluidez con tres nuevas rotondas. Dos de ellas eliminarán los cruces semafóricos en el acceso a La Paterna y la avenida Escaleritas. La tercera abrirá una entrada inédita al barrio por la avenida Cronista Martín Moreno.

Para reducir la velocidad de los vehículos, el proyecto incluye pasos de peatones elevados y la ampliación de las aceras. Además, los márgenes de la vía incorporarán zonas de descanso con flora endémica canaria de baja necesidad de riego.

Carencias históricas al descubierto

Más allá del asfalto, la inversión destapa carencias estructurales en un distrito consolidado. El presupuesto incluye la instalación de una red de drenaje de aguas pluviales, infraestructura de la que este tramo urbano carecía hasta hoy. También se renovará la red de abastecimiento de agua, el alumbrado público y se colocarán dos hidrantes para bomberos, elementos de seguridad básicos en zonas residenciales.

Doce meses de impacto vecinal

La adjudicación impone un plazo de ejecución de 12 meses. Durante este tiempo, los conductores y residentes de Ciudad Alta convivirán con demoliciones, cortes de tráfico y zanjas para telecomunicaciones. El consistorio defiende que el uso de adoquín de hormigón en los accesos garantizará la durabilidad de una obra que, de cumplir los plazos, estará terminada a finales del próximo año.