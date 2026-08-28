Vivienda, sanidad y dependencia lideran las reclamaciones al Común en Lanzarote

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha mantenido una reunión de trabajo en Lanzarote con el adjunto primero de la Diputación del Común, Antonio Alarcó, para conocer de primera mano el estado de las problemáticas y reclamaciones que la ciudadanía insular traslada a la institución. Durante el encuentro, se revisaron las principales demandas de los vecinos con el fin de evaluar la respuesta institucional dada a los expedientes.

Prioridad en el bienestar social

En el marco de la reunión, Pérez se interesó especialmente por los sectores que acumulan el mayor volumen de quejas en la isla. En este sentido, los asuntos directamente relacionados con el bienestar social de la ciudadanía, concretamente el acceso a la vivienda, la atención sanitaria y los expedientes de dependencia, continúan situándose en el centro de las mayores preocupaciones de los residentes lanzaroteños.

Seguimiento y respuesta a las reclamaciones

Por su parte, Antonio Alarcó trasladó que la Diputación del Común mantiene actualizada la atención a las solicitudes presentadas. Según detalló el adjunto primero, la institución ya ha dado respuesta a diversas quejas planteadas por la población, mientras que otra serie de casos permanece en fase de resolución a la espera de incorporar los informes correspondientes de los organismos públicos afectados. Asimismo, Alarcó destacó la labor desempeñada de forma permanente por la delegación de la Diputación del Común en Lanzarote.

Coordinación para el bienestar insular

En la misma línea, Astrid Pérez subrayó la relevancia de consolidar este contacto directo entre el Parlamento de Canarias y la Diputación del Común. De este modo, la Cámara autonómica busca contribuir a que las administraciones públicas presten una atención prioritaria y eficaz a los asuntos que afectan de manera más directa al bienestar de la sociedad canaria.