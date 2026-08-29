Astrid Pérez aborda en La Graciosa los retos de la triple insularidad en Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se ha desplazado este viernes hasta La Graciosa para conocer de primera mano los problemas que preocupan a sus vecinos. La visita ha servido para recoger unas reivindicaciones que se repiten desde hace años y que están condicionadas por la llamada triple insularidad.

Los gracioseros siguen dependiendo en buena medida de Lanzarote para cuestiones tan básicas como acudir a determinados servicios médicos, estudiar, realizar trámites administrativos, trabajar o adquirir algunos productos. Una realidad que obliga a los residentes a desplazarse fuera de la isla y que condiciona su día a día.

Durante su visita, Astrid Pérez mantuvo encuentros con diferentes colectivos vecinales para escuchar sus demandas. Entre las principales reclamaciones se encuentran la mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento, la red eléctrica, el transporte, la gestión de residuos y las infraestructuras de seguridad, sanidad y educación.

Una lista de problemas que sigue creciendo

Los vecinos reclaman que estas cuestiones dejen de acumularse sobre la mesa de las administraciones y se traduzcan en soluciones concretas. Pérez defendió durante la jornada la necesidad de reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento de Teguise, el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Estado para abordar las necesidades específicas de la octava isla.

La presidenta también puso el foco en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y en la necesidad de compatibilizar la protección del territorio con el derecho de los vecinos a vivir y trabajar en La Graciosa. A ello se suma la presión que genera la elevada llegada de visitantes sobre unos servicios públicos limitados.

"El reto es que las próximas generaciones puedan seguir viviendo aquí y mantener su calidad de vida", afirmó Pérez durante la visita.

La jornada tuvo además un componente especialmente simbólico con el encuentro con Margarita Páez Guadalupe, Margarona, histórica defensora de los derechos de los gracioseros. Su lucha estuvo vinculada a la consecución de servicios básicos para la isla, como la electricidad, el agua corriente, las telecomunicaciones y el colegio.

La Asamblea Graciosera, Impulsa La Graciosa, la Asociación de Mayores Las Gracioseras 2 y la Comunidad Parroquial también participaron en esta ronda de contactos, en la que volvieron a poner sobre la mesa las necesidades de una isla que reclama que sus vecinos puedan acceder a los servicios básicos sin que la distancia a Lanzarote sea un obstáculo permanente.